Эррера: «Швайнштайгер – один из лучших полузащитников мира»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андер Эррера считает, что в лице Бастиана Швайнштайгера и Моргана Шнейдерлина команда получила значительное усиление.





«Мы хотим играть в Лиге чемпионов, бороться за Кубок Англии и премьер-лигу. Когда хочешь провести хороший сезон, нельзя обойтись 11 игроками. Будут травмы, хотя я и хотел бы, чтоб их не было. У игроков бывают взлеты и падения, так что все поучаствуют, и, я думаю, мы проведем очень хороший сезон.



Я очень рад переходу Швайнштайгера. Он один из 5-6 лучших полузащитников мира, мне предстоит многому у него научиться.