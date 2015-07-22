Коломойский: «Коноплянка должен заплатить «Днепру» 10 млн евро»

Президент днепропетровского «Днепра» Игорь Коломойский рассказал о ситуации с Евгением Коноплянкой, перешедшим в испанскую «Севилью».
«У Коноплянки 1 июля или августа, насколько я знаю, заканчивался контракт, и он становился свободным агентом.Он контракт не продлевал, хотя мы пытались продлить на протяжении последних 1,5 лет.
Коноплянку я очень уважаю, как футболиста, как человека, как патриота, но по отношению к «Днепру», я считаю, несправедливо произошло.
Он с его агентами, с его отцом, создал такую ситуацию, что футбольный клуб «Днепр» за Коноплянку может вообще ничего не получить.
Естественно, мы не применяли тяжелую артиллерию, чтобы защитить свои права.
Но я позвонил его отцу и сказал, что за Вашего сына клуб планировал выручить 10 миллионов евро или долларов, не важно чего. В размере тех сумм, которые у нас стояли в предыдущих контрактах, которые он продлевал. Вы решили пойти в обход, тоже нет вопросов, «Севилья», заключайте, все, что мы не дополучим с «Севильи» - там 15%, по-моему, у нас по условиям контракта, от дальнейшей перепродажи, - Вы должны помнить, что это Вы должны футбольному клубу «Днепр».
Ну а футбольный клуб «Днепр», надеюсь, уже как-то из Вас получит эти деньги. «Днепр» хочет получить 10 миллионов от перепродажи, все, что не доплатит «Севилья», тогда придется доплатить семье Коноплянки. Иначе это будет несправедливо.
Ярмоленко продлил контракт с «Динамо», он не сбежал оттуда, даже когда он мог сбежать. Или, допустим, Адриано. Казалось бы, он же не украинец, он бразилец, может поступить вольно, как ему хочется. Но он ушел, и клуб получил за него деньги. То есть, он не просто бросил клуб, который его воспитал и сделал футболистом. Клуб получил какую-то компенсацию», - сказал Коломойский.
Ярмоленко продлил контракт с «Динамо», он не сбежал оттуда, даже когда он мог сбежать. Или, допустим, Адриано. Казалось бы, он же не украинец, он бразилец, может поступить вольно, как ему хочется. Но он ушел, и клуб получил за него деньги. То есть, он не просто бросил клуб, который его воспитал и сделал футболистом. Клуб получил какую-то компенсацию», - сказал Коломойский.
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Источник: СПОРТ.UA