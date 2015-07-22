Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Коломойский: «Коноплянка должен заплатить «Днепру» 10 млн евро»

Коломойский: «Коноплянка должен заплатить «Днепру» 10 млн евро»

22 июля 2015, 23:42
9

Президент днепропетровского «Днепра» Игорь Коломойский рассказал о ситуации с Евгением Коноплянкой, перешедшим в испанскую «Севилью».

«У Коноплянки 1 июля или августа, насколько я знаю, заканчивался контракт, и он становился свободным агентом.Он контракт не продлевал, хотя мы пытались продлить на протяжении последних 1,5 лет.
Коноплянку я очень уважаю, как футболиста, как человека, как патриота, но по отношению к «Днепру», я считаю, несправедливо произошло.
Он с его агентами, с его отцом, создал такую ситуацию, что футбольный клуб «Днепр» за Коноплянку может вообще ничего не получить.
Естественно, мы не применяли тяжелую артиллерию, чтобы защитить свои права.
Но я позвонил его отцу и сказал, что за Вашего сына клуб планировал выручить 10 миллионов евро или долларов, не важно чего. В размере тех сумм, которые у нас стояли в предыдущих контрактах, которые он продлевал. Вы решили пойти в обход, тоже нет вопросов, «Севилья», заключайте, все, что мы не дополучим с «Севильи» - там 15%, по-моему, у нас по условиям контракта, от дальнейшей перепродажи, - Вы должны помнить, что это Вы должны футбольному клубу «Днепр».
Ну а футбольный клуб «Днепр», надеюсь, уже как-то из Вас получит эти деньги. «Днепр» хочет получить 10 миллионов от перепродажи, все, что не доплатит «Севилья», тогда придется доплатить семье Коноплянки. Иначе это будет несправедливо.

Ярмоленко продлил контракт с «Динамо», он не сбежал оттуда, даже когда он мог сбежать. Или, допустим, Адриано. Казалось бы, он же не украинец, он бразилец, может поступить вольно, как ему хочется. Но он ушел, и клуб получил за него деньги. То есть, он не просто бросил клуб, который его воспитал и сделал футболистом. Клуб получил какую-то компенсацию», - сказал Коломойский.

«Бомбардир» тестирует новый дизайн. Поделись своим мнением и помоги сделать сайт еще лучше!

Источник: СПОРТ.UA
Украина. Премьер-Лига Украина Днепр Севилья Коноплянка Евгений
Комментарии (9)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
co;ld
1437598251
Справедливо, Коноплянка зазвездился в край уже..
Ответить
alexfilatov
1437598251
Глупая хохляцкая логика...У игрока закончился контракт, он идёт там где есть перспективы и нету войны, а с него ещё и денег сожрать хотят, потому что он играл за клуб... Привычка у них походы из всех деньги выжимать!
Ответить
maxon1256
1437599519
надеюсь это утка какая то. потому что я отказываюсь верить что здравомыслящий человек может такую чушь нести
Ответить
kkomov
1437600693
беня хлопнет этого недоумка! и правильно сделает.
Ответить
112910415
1437617800
хм...не бывает такой логики продлили контракт- получите деньги, прохлопали- пеняйте на себя!
Ответить
sir_Alex
1437634897
Или "секир башка"?
Ответить
LokoGoGo
1437636012
Коноплянкин контракт закончился или вот-вот закончится. Он свободный агент. Какие деньги должен заплатить он или Севилья Днепру? причем тут Днепр Вообще. Коноплянка не пожелал продлить контракт. Давайте тогда с Павлюченко взыщем деньги за уход в "Кубань". Давайте со всех свободных агентов брать неимоверные бабки...
Ответить
Neuturungal
1437642262
Зачем эту ахинею тут напечатали? Ясно же что этот бессмысленный словесный понос не мог нести человек в своем уме, неважно откуда он - из Днепра или из Хопра. Не превращайте сайт в дурдом, журналисты!
Ответить
ZA POROGA
1437840189
ссылку делают на спорт. уа не нашел там такого ..может не там искал .. но похоже на то . что выдумки это новоиспеченного бомбардира.. ..печальбида с этих козломордых..
Ответить
Главные новости
Новый клуб Заболотного, «Спартаку» отключили горячую воду, Сафонов может покинуть «ПСЖ» и другие новости
01:03
Араухо уходит из «Барсы» в топ-клуб АПЛ
00:41
1
Тренер «Спартака» рассказал о состоянии Жедсона
00:34
1
Известен главный кандидат «Спартака» на позицию вингера
Вчера, 23:45
3
Карседо описал Даку двумя словами
Вчера, 23:05
ФотоЭкс-тренер «Спартака» Слишкович нашел новую работу
Вчера, 22:47
83-летний Непомнящий сообщил об интеллектуальной деградации
Вчера, 22:31
2
Фото«Спартак» описал одним словом первую тренировку Даку
Вчера, 22:15
5
«Реал» определился с дальнейшими шагами на фоне срыва трансфера Родри
Вчера, 21:56
3
ВидеоДаку провел первую тренировку в «Спартаке»
Вчера, 21:17
5
Все новости
Все новости
Украинец Забарный из «ПСЖ» переключился с футбола на другой вид спорта
30 июля
6
«Болонья» Тедеско подписала украинского форварда
30 июля
1
Шевченко перестал общаться с Пирло из-за России
30 июля
4
Стало известно, почему экс-игрок Украины Милевский стал алкоголиком и наркоманом
4 июля
6
ФотоСмолов сделал фото с бывшим украинским партнером
22 июня
10
Тимощук отреагировал на лишение себя всех званий и регалий на Украине
15 июня
9
Несколько игроков РПЛ внесены в базу «Миротворца»
11 июня
9
Захарова прокомментировала просьбу Украины не допускать российские команды: «Лучше бы написали в ФИФА и УЕФА, сколько детей они убили»
6 июня
4
Усик назвал российского спортсмена лучшим в истории
21 мая
21
4-кратный чемпион России в составе «Зенита» завершил карьеру
16 мая
7
Еще один экс-игрок сборной России попал в базу «Миротворца»*
14 мая
5
«Шахтер» стал чемпионом Украины и попал в общий этап Лиги чемпионов
11 мая
Сборную Украины впервые возглавит иностранец
4 мая
3
Лига конференций. «Шахтер» под руководством экс-игрока «Барсы» уступил в Польше клубу АПЛ (1:3)
1 мая
6
Реакция Колоскова на слова Михайличенко об отказе играть за сборную России
29 апреля
4
«Я засмеялся»: украинец Михайличенко рассказал об отказе играть за сборную России
29 апреля
8
Киевское «Динамо» совершило героический камбэк, выиграв в гостях с 1:4
27 апреля
6
Реакция РФС на слова Шевченко о недопуске России
25 апреля
34
Мостового внесли в базу «Миротворца»*
18 апреля
15
«Шахтер» вышел в полуфинал еврокубка
16 апреля
3
⚡️ Умер Мирча Луческу – экс-тренеру «Зенита» было 80 лет
7 апреля
23
Шевченко прокомментировал провал Украины в отборе ЧМ-2026
28 марта
18
Сборную Украины ограбили в Европе
27 марта
26
ФотоВыступающий против снятия бана с России Шевченко навестил «Милан»
14 марта
4
Мудрик тренируется с любителями
6 марта
«Александрия» – «Оболонь»: прогноз и ставки на матч 23 февраля 2026 с коэффициентом 1.48
6 марта
Зиньковский отказал украинскому топ-клубу в 2020 году: «Почему-то не тянуло»
5 марта
4
Экс-тренер «Шахтера» Фонсека возмущен стремлением ФИФА вернуть Россию
25 февраля
13
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+