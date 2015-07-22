Коломойский: «Коноплянка должен заплатить «Днепру» 10 млн евро»

Президент днепропетровского «Днепра» Игорь Коломойский рассказал о ситуации с Евгением Коноплянкой, перешедшим в испанскую «Севилью».





«У Коноплянки 1 июля или августа, насколько я знаю, заканчивался контракт, и он становился свободным агентом.Он контракт не продлевал, хотя мы пытались продлить на протяжении последних 1,5 лет.



Коноплянку я очень уважаю, как футболиста, как человека, как патриота, но по отношению к «Днепру», я считаю, несправедливо произошло.

Он с его агентами, с его отцом, создал такую ситуацию, что футбольный клуб «Днепр» за Коноплянку может вообще ничего не получить.

Естественно, мы не применяли тяжелую артиллерию, чтобы защитить свои права.



Но я позвонил его отцу и сказал, что за Вашего сына клуб планировал выручить 10 миллионов евро или долларов, не важно чего. В размере тех сумм, которые у нас стояли в предыдущих контрактах, которые он продлевал. Вы решили пойти в обход, тоже нет вопросов, «Севилья», заключайте, все, что мы не дополучим с «Севильи» - там 15%, по-моему, у нас по условиям контракта, от дальнейшей перепродажи, - Вы должны помнить, что это Вы должны футбольному клубу «Днепр».

