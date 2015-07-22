«Марсель» близок к подписанию Погба

Полузащитник французского «Сент-Этьена» Флорентин Погба, родной брат Поля, в ближайшее время должен стать футболистом «Марселя». Ранее интерес к игроку проявляли английские клубы, но конкретных предложений от них не поступало, сообщает «Советский спорт».





«Бомбардир» тестирует новый дизайн. Поделись своим мнением и помоги сделать сайт еще лучше! В активе хавбека имеется пять матчей за сборную Гвинеи.