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    Мейтин: «Возможно ли идентифицировать болельщика, оскорбившего Фримпонга? А как вы себе это представляете?»

    Директор РФПЛ по безопасности и работе с болельщиками Александр Мейтин отметил, что система видеонаблюдения на стадионах российской Премьер-Лиги не позволяет идентифицировать болельщика, который с трибуны оскорбляет игрока, как это произошло в ситуации с полузащитником «Уфы» Эммануэлем Фримпонгом во время матча с московским «Спартаком».


    «Мы разбираемся в этой ситуации. Возможно ли идентифицировать оскорбившего по системе видеонаблюдения? А как вы себе это представляете? Речь же не о файере идет. Система работает так: когда на трибуне что-то зажигается, камера фокусирует это место», - прокомментировал ситуацию Мейтин.




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    Источник: ТАСС

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    20.07.2015 10:44
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    Комментарии242
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    • ...
      Рейтинг: +242

      fas759 22 июля 2015, 01:24

      Вобще-то мы себе это представляем, как в Англии, снимают на камеру и вычисляют. Но абрам мейтин видимо про Англию ничего не слышал, поэтому и лепит чушь на чистом глазу...

      0
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      Рейтинг: +5161

      ААМ 21 июля 2015, 18:30

      Мейтин и ему подобные делают всё, чтобы Россию лишили ЧМ-2018

      1
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      Рейтинг: +631

      mat73 21 июля 2015, 09:02

      Бесполезно

      0
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      Рейтинг: +10

      Николай51 21 июля 2015, 07:57

      Слишком много воли дали темнокожим футболистам. Они уже сами придумывают, что их обзывают то обезьянами, то бананами....пусть докажут! Короче, Россияне, держитесь, против Вас весь мир ополчился. По моему мнению, не надо покупать футболистов из-за рубежа. Надо своими силами подымать Российский футбол. Куда подевались умные, техничные футболисты? Как и чему учат в детских спортивных школах? Да блин, в Советское время в каждом дворе были пацаны техничнее, чем сейчас профессионал, который думает только о деньгах.

      0
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      Рейтинг: +966

      Харченко 21 июля 2015, 03:19

      Мейтин, вопросом на вопрос отвечать неприлично. Не знаешь ответа на вопрос, уходи в отставку. Идентифицировать ситуацию необходимо для того, чтобы, возможно, доказать невиновность болельщиков в ситуации, когда негру поверят все (чиновники УЕФА, ФИФА). Технических способов много, но Мейтин отстал от жизни.

      0
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      Рейтинг: +407

      Федырыч 20 июля 2015, 22:24

      Фримпонг палец показал сгоряча, а криков в его адрес вообще не было. Что-то ему привиделось.

      0
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      Рейтинг: +5161

      ААМ > Федырыч 21 июля 2015, 18:32

      Болелы СПАМа сплошь джентльмены вроде тебя.

      0
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      Рейтинг: +712

      RIR68 20 июля 2015, 21:28

      грабли, опять грабли.

      0
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      Рейтинг: +658

      Zivs 20 июля 2015, 20:54

      А точно ему некто выкрикнул? Можно и обидевшегося проверить для начала. Мутная история.

      0
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      Рейтинг: +73

      SanitarForest 20 июля 2015, 20:29

      Вообще конечно спартачи народ уникальный...да ну и не народ вовсе... а че они своим неграм не ухают? у них состав на половину негры..

      2
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      Рейтинг: +268

      Evgeny88 > SanitarForest 21 июля 2015, 18:00

      ухают единицы. вспомни сколько у цска было косяков на этой теме

      0
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      Рейтинг: +593

      112910415 20 июля 2015, 19:10

      прискорбно

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