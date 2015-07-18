Президент «Атлетико»: «Мы будем очень рады, если Филипе Луис вернется»

«Атлетико» и «Челси» ведут переговоры по трансферу защитника Филипе Луиса, который лишь год назад сменил Мадрид на Лондон. Бразильцу, который сыграл лишь в 15 матчах премьер-лиги, так и не удалось закрепиться в основе лондонцев.
«Переговоры действительно ведутся, – цитирует Cope президента «Атлетико» Энрике Сересо. – Но я не могу предсказать, насколько продуктивными они будут. Филипе Луис – прекрасный игрок. Мы будем очень рады, если он вернется. Думаю, в итоге мы найдем оптимальное решение».
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Источник: «Спорт-Экспресс»