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  • Каборе может перейти в "Спартак", на игрока также претендует "Локомотив"

Каборе может перейти в "Спартак", на игрока также претендует "Локомотив"

15 июля 2015, 14:38
48

Полузащитник "Кубани" Шарль Каборе может продолжить карьеру в "Спартаке".
По информации источника, на буркинийца также претендует "Локомотив", однако с большой вероятностью Каборе окажется в составе "красно-белых".
Ранее сообщалось, что Каборе намерен покинуть краснодарский клуб этим летом.
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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Кубань (ЛФЛ) Каборе Шарль
Комментарии (48)
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Дикий мужчина
1436960558
Зачем ему слабый и бестрофейный Спартак ? Не пойдёт.
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LOpp
1436960852
Федун сказал что трансферов этим летом больше не будет.
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RIR68
1436961229
третий брат Комбаров нашёлся!
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REDWHITE_
1436961611
я не против. Игрок хороший, спец по запитеру.
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denmig
1436961958
ульяна ! не супруга ли ты нашего любимого юры??? каборе не будет!
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stiffi stifler 95
1436964584
только бы не в Спартак, Только бы не в Спартак, свой мусор девать некуда
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ВЕЖЛИВЫЙ РУССКИЙ
1436966116
И куда его в состав? Солить что ли? У нас вполне нормальный состав в полузащите,лучше качественного заща возьмите.
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Red-green-Hooligans
1436966474
Лучше к нам, тут хоть трофеи есть ахаха ))
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АнДрЮхА 21
1436971462
Каборе очень хорош, любит Наш Спартак покупать игроков у Кубани: Арас, Ивелин, Каборе купят наверно
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rtm Solncedar
1436972816
Каборе не продаётся! Стальной Шарль Нам самим очень очень НУЖЕН!
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