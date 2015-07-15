Каборе может перейти в "Спартак", на игрока также претендует "Локомотив"

Полузащитник "Кубани" Шарль Каборе может продолжить карьеру в "Спартаке".
По информации источника, на буркинийца также претендует "Локомотив", однако с большой вероятностью Каборе окажется в составе "красно-белых".
Ранее сообщалось, что Каборе намерен покинуть краснодарский клуб этим летом.
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Источник: «Спорт-Экспресс»