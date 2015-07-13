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Игнатьев: "У "Торпедо" задача выйти в ФНЛ"

13 июля 2015, 00:50
17

Вице-президент московского "Торпедо" Борис Игнатьев заявил, что его клуб будет ставить задачу выиграть в новом сезоне зону ПФЛ "Центр" и выйти в ФНЛ.

"Поставим цель выйти в дивизион выше. Поможет нам новый титульный спонсор. Его определило правительство Москвы. Пока не буду говорить, что это за организация. Но есть основания рассчитывать на стабильность", - поведал Игнатьев.

Напомним, что "Торпедо" в последние годы уже проходил дорогу от ПФЛ до РФПЛ.

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Источник: «Советский спорт»
Россия. Второй дивизион. Зона Центр ПФЛ Торпедо
Комментарии (17)
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kkomov
1436737900
дайте пожить спокойно - дайте забыть об этом кошмаре по имени торпедо.
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spartach091
1436745293
беда,поскорее бы возродили этот великий клу с богатой историей. а то уже тошно смотреть на газовые мешки
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vampir1991
1436755995
Отказались от участия в ФНЛ, чтобы ставить задачу выйти в ФНЛ
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Carol
1436776627
Опять начинают с самых низов
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капустко
1436777316
Удачи.
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Asper
1436781988
Походу пошла такая же байда, как Динамо СПб. Возродились - продвинулись - обанкротились - исчезли - возродились - выйграли зону - бабок больше нет - исчезли, и так по кругу
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Evgenii333
1436784696
торпедо достало нет болельщиков досвиданье
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DIDI 23
1436815999
Всё упирается в финансирование клуба.
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KLINSI
1436890822
А есть ли смысл?
Ответить
eaguar
1437203389
Не получится
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