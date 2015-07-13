Игнатьев: "У "Торпедо" задача выйти в ФНЛ"

Вице-президент московского "Торпедо" Борис Игнатьев заявил, что его клуб будет ставить задачу выиграть в новом сезоне зону ПФЛ "Центр" и выйти в ФНЛ.



"Поставим цель выйти в дивизион выше. Поможет нам новый титульный спонсор. Его определило правительство Москвы. Пока не буду говорить, что это за организация. Но есть основания рассчитывать на стабильность", - поведал Игнатьев.



Напомним, что "Торпедо" в последние годы уже проходил дорогу от ПФЛ до РФПЛ.



Внимание! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru В планах - новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое. Запоминайте новый адрес и добавляйте в закладки!