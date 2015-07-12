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Заммер: "Гвардиола не выгонял Швайнштайгера из команды"

12 июля 2015, 08:08
61

Спортивный директор "Баварии" Матиас Заммер заступился за тренера команды Хосепа Гвардиолу. В Германии испанца обвиняют в подталкивании полузащитника команды Бастиана Швайнштайгера к решению покинуть клуб.
"Такое утверждение не соответствует истине, так как решения у нас принимаются Гвардиолой, Румменигге и мною. Поэтому такие слова в отношении Пепа абсолютно несправедливы", — цитирует слова Заммера издание Sport1.

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Источник: Sport1.de
Германия. Бундеслига Германия Бавария Манчестер Юнайтед Швайнштайгер Бастиан Гвардиола Хосеп
Комментарии (61)
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Vladimir 808
1436679966
Решения принимают трое, в том числе ГТ, а у нас во многих клубах ,, верх\" покупает, а тренер узнает последним( Локо,Кубань, Динамо и др.) но мы пойдем своим путем!!! И будем долго еще искать выход. Печально. А Пеп вытолкал Бастиана, усадив его на лавку. Такие лидеры мирового футбола, как Бастиан, не могут сидеть на лавке.
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Bundeseam
1436687832
Гвардиола физрук. Второй год подряд унижается в полуфинале ЛЧ, а Бундеслигу выигрывает только за счет слабой конкуренции. Баварии надо от него избавляться, если хотят, чтобы с ними все еще считались в Европе.
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Die Roten
1436688195
конечно не выгонял.просто сказал будешь сидеть на скамейке.когда уже эта хосепа свалит.
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зигзаг
1436689944
Не выгонял, лишь указал на дверь. Удивляет, что Гвардиола до сих пор в Баварии.
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YAMAYKA
1436692807
Если честно всегда хотел что бы Швайни перешел к нам, но не таким путем. Хосепка любит конфликтовать, надеюсь руководство баварцев поймет что он барахло.
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Andrejka
1436693955
один физрук, другой недоменеджер, плюс идеот председатель, развалили то что хеннес собирал по кусочкам
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Бавария 2001
1436701574
Басти никто не выгонял, на оборот все хотели чтобы он остался. Это все журналюги переводят стрелки на Пепа, чтоб посмотреть как летят камни в его сторону. Те кто хотя бы лет 5 болеет или интересуется Баварией вспомнит, что Швайни еще до прихода Пепа пару раз заикивался, что хотел бы когда нибудь попробовать свои силы в АПЛ. Глорики, где бы он не играл под закат своей карьеры у него бьется красное Баварское сердце, которое 17 лет билось ради этого клуба. Я уверен он вернется в Мюнхен!
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Сливки общества
1436702074
В Баварии тренер никогда ничего не решал в одиночку. Все разговоры про то, что каталонец \"поработил\" Баварию - просто бред.
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Bayerische Fan
1436705893
В Германии знают, что говорят. Именно подтолкнул, а может еще и прозрачно намекнул. Не стоит так рьяно защищать каталонца, людей не проведешь.
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Сливки общества
1436709398
Румменигге вчера на стадионе от души освистывали.)
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