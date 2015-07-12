Заммер: "Гвардиола не выгонял Швайнштайгера из команды"

Спортивный директор "Баварии" Матиас Заммер заступился за тренера команды Хосепа Гвардиолу. В Германии испанца обвиняют в подталкивании полузащитника команды Бастиана Швайнштайгера к решению покинуть клуб.
"Такое утверждение не соответствует истине, так как решения у нас принимаются Гвардиолой, Румменигге и мною. Поэтому такие слова в отношении Пепа абсолютно несправедливы", — цитирует слова Заммера издание Sport1.
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Источник: Sport1.de