Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Шейдаев: «Игра с Германией станет нашим финалом»

11 июля 2015, 22:27
30

Игрок сборной России – U19 Рамиль Шейдаев поделился ожиданиями от третьего матча группового этапа Чемпионата Европы, который проходит в Греции. Сыграть в нем россиянам предстоит с Германией.

«Этот матч станет финальным для нас, ведь если мы проиграем, то отправимся домой. Чтобы пройти дальше, нужно сыграть великолепный поединок. Для этого потребуется полная самоотдача, что было во встрече против Испании. Германия – это сильная команда, причем как технически, так и физически. Необходимо справиться с их давлением и показать высокую концентрацию и командный дух», – сказал представитель «Зенита».

Игра Россия – Германия состоится 13-го июля в 21:00 по Москве.

Внимание! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru В планах – новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое. Запоминайте новый адрес и добавляйте в закладки!

Источник: УЕФА
Молодежный чемпионат Европы Россия Шейдаев Рамиль
Комментарии (30)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Лев Троцкий
1436643125
Россия-Германия 1-4
Ответить
dеigandre
1436643863
Никто не ждал победы над Испанией...
Ответить
laim2
1436644335
Испанию победили - просто молодцы, обыграют немцев будут супер.
Ответить
dante_voorhees
1436644357
наш парень, удачи ему
Ответить
морозз
1436644506
Наверное будет очень сложно победить немцев, но если постараться то почему бы и нет!
Ответить
kkomov
1436649647
митрюшкин - слабое звено.
Ответить
juventus186
1436652285
Прямая трансляция будет???По каким каналам??? И где играем??? Ответьте!!!
Ответить
nahan
1436678763
Молодёжи удачной игры.
Ответить
Павлюченко 13
1436693060
Не хотелось бы, чтобы эта игра стала финальной, он сам понял, что сказал? Заранее похоронил свои шансы на успех...
Ответить
Главные новости
Новый клуб Заболотного, «Спартаку» отключили горячую воду, Сафонов может покинуть «ПСЖ» и другие новости
01:03
Араухо уходит из «Барсы» в топ-клуб АПЛ
00:41
1
Тренер «Спартака» рассказал о состоянии Жедсона
00:34
Известен главный кандидат «Спартака» на позицию вингера
Вчера, 23:45
2
Карседо описал Даку двумя словами
Вчера, 23:05
ФотоЭкс-тренер «Спартака» Слишкович нашел новую работу
Вчера, 22:47
83-летний Непомнящий сообщил об интеллектуальной деградации
Вчера, 22:31
2
Фото«Спартак» описал одним словом первую тренировку Даку
Вчера, 22:15
5
«Реал» определился с дальнейшими шагами на фоне срыва трансфера Родри
Вчера, 21:56
2
ВидеоДаку провел первую тренировку в «Спартаке»
Вчера, 21:17
5
Все новости
Все новости
Определился победитель молодежного Евро-2025
2025.06.29 00:41
1
Определились финалисты молодежного Евро-2025
2025.06.26 00:24
Определились все полуфиналисты молодежного Евро-2025
2025.06.23 09:48
Стартовал молодежный Евро, где дебютирует серьезное изменение в правилах
2025.06.11 22:07
2
Левандовски вышел на 3-е место среди бомбардиров сборных в Европе
2022.03.30 10:43
3
Макаров попал в символическую сборную молодежного Евро
2021.06.07 20:00
2
Сборная Германии выиграла молодежный Евро в третий раз в истории
2021.06.06 23:59
Молодежный Евро-2021. Германия победила Португалию в финале
2021.06.06 23:53
1
Молодежный Евро-2021. Португалия благодаря автоголу победила Испанию и стала первым финалистом турнира
2021.06.03 20:56
Молодежный Евро-2021. Германия и Португалия стали полуфиналистами турнира
2021.06.01 00:58
Молодежный Евро-2021. Испания и Нидерланды вышли в 1/2 финала
2021.05.31 21:58
РФС склоняется к тому, чтобы оставить Галактионова главным тренером России U-21
2021.05.10 15:28
Черчесов – о российской молодежке: «Они пока не готовы играть против взрослых сборных»
2021.04.05 11:24
9
Тюкавин – о вылете с молодежного Евро: «Не нужно было хвалить сборную раньше времени»
2021.04.04 13:21
5
Шварц: «Я смотрел все матчи молодeжной сборной России на Евро»
2021.04.02 15:24
3
Широков – о России U-21 на молодежном Евро: «Обосрались. Играли непонятно во что»
2021.04.02 12:26
7
ФотоГалактионов обратился к сборной России U-21 после вылета с молодежного Евро
2021.04.01 15:17
Круговой: «Мне неизвестно, почему я не сыграл на молодежном Евро. Не считаю, что проиграл конкуренцию»
2021.04.01 10:44
1
Алаев – о молодежной сборной России на Евро: «РФС разочарован результатом, ждали от команды гораздо большего»
2021.04.01 07:47
1
Федун – о вылете молодежки: «Чересчур было много фанфар»
2021.04.01 00:50
8
Молодежка России превзошла всех соперников по ударам. Забила четыре гола, пробив по воротам 40 раз
2021.04.01 00:26
Голубев – после поражения от Дании: «Я допустил две детские ошибки»
2021.03.31 22:51
2
Макаров: «Приносим извинения перед всей Россией, перед родными»
2021.03.31 22:45
4
Молодежная сборная России ни разу не вышла в плей-офф Евро в 21-м веке
2021.03.31 21:55
4
Галактионов: «Сложилось так, как сложилось. Тяжело сказать, продолжу ли я работать с командой»
2021.03.31 21:42
9
Определились все участники плей-офф молодежного Евро-2021
2021.03.31 21:35
Молодежный Евро-2021. Россия крупно проиграла Дании и вылетела из турнира
2021.03.31 20:51
55
ВидеоМолодежная сборная России пропустила два гола от Дании к 11-й минуте
2021.03.31 19:14
18
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+