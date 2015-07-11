Шейдаев: «Игра с Германией станет нашим финалом»

Игрок сборной России – U19 Рамиль Шейдаев поделился ожиданиями от третьего матча группового этапа Чемпионата Европы, который проходит в Греции. Сыграть в нем россиянам предстоит с Германией.



«Этот матч станет финальным для нас, ведь если мы проиграем, то отправимся домой. Чтобы пройти дальше, нужно сыграть великолепный поединок. Для этого потребуется полная самоотдача, что было во встрече против Испании. Германия – это сильная команда, причем как технически, так и физически. Необходимо справиться с их давлением и показать высокую концентрацию и командный дух», – сказал представитель «Зенита».



Игра Россия – Германия состоится 13-го июля в 21:00 по Москве.



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