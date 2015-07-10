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    Могилевец не сможет сыграть против "Зенита" по условиям аренды

    Полузащитник Павел Могилевец, который перешел из "Зенита" в "Ростов" на один сезон на правах аренды, не сможет участвовать в матчах против петербургского клуба.
    "Соглашение рассчитано на один сезон, но если у "Зенита" появится необходимость, мы отпустим его обратно зимой, потому что сейчас они идут навстречу нам. Сыграть с "Зенитом" он не сможет", - поделился деталями сделки вице-президент "Ростова" Александр Шикунов.
    В 2014 году на правах аренды Могилевец выступал за казанский "Рубин" и вошел в заявку сборной России на чемпионат мира. Прошедший сезон центральный полузащитник также начал в казанском клубе, но по ходу сезона вернулся в "Зенит".

    В составе сине-бело-голубых игрок не имел постоянного места в основном составе, приняв участие в 14 встречах команды во всех турнирах. В апреле футболист получил травму, из-за которой выбыл из строя до конца сезона.
    "Ростов" сыграет с "Зенитом" в чемпионате России в 11-м (на выезде) и 25-м турах (дома). Точные даты этих туров пока не известны.
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    Источник: ТАСС

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    10.07.2015 14:06
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    Комментарии36
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      Рейтинг: +886

      Великолепный 10 июля 2015, 22:02

      Испугались Могилевца)) слабоват газпроект))

      0
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    • ...
      Рейтинг: +243

      KoValery 10 июля 2015, 21:49

      Печенен боится Ростову проиграть о_О
      Ну вроде же в УЕФА заявляли, что такие условия при переходе недействительны. Но это же Газпрём - куды нельзя, туды и прём

      0
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      Рейтинг: +47

      Toldo Interista 10 июля 2015, 19:10

      Сыкуны пытерски*

      1
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      Рейтинг: +593

      112910415 10 июля 2015, 17:54

      переживёт как-нибудь

      0
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      Рейтинг: +168

      andrefino13 10 июля 2015, 17:09

      Бердыев типа бога,поддерживает жизнь в мертвых футболистах.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +531

      ЮГ РОССИИ 10 июля 2015, 16:57

      Боятся Ростов,уважают.

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +43

      Карпати1963 10 июля 2015, 16:43

      Файно

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +12

      golgolgol999 10 июля 2015, 16:39

      ебан*ться! сы*уны!!!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +4077

      морозз 10 июля 2015, 16:03

      Только Великому Спартаку всё равно с кем, когда и зачем играть...этот решение Зенита просто путь в никуда! Нельзя так бояться своих воспитанников...до дрожи в коленях!

      4
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      Рейтинг: +531

      ЮГ РОССИИ > морозз 10 июля 2015, 16:59

      однако же Дзюбе когда он был у нас на правах аренды со Спартаком не разрешили играть.правда дома мы смогли и без него победить.

      4
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      Рейтинг: +4077

      морозз > ЮГ РОССИИ 10 июля 2015, 17:27

      Дзюба уже игрок Зенита...так что это неактуально!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +531

      ЮГ РОССИИ > морозз 10 июля 2015, 17:31

      без истории нет будущего..

      2
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      Рейтинг: +4077

      морозз > ЮГ РОССИИ 10 июля 2015, 18:10

      Правильно...история Великого Спартака достойна восхищения!

      0
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      Рейтинг: +877

      Коняра85 > морозз 10 июля 2015, 18:12

      параши она достойна. ты чего же пробалоболился, хрюн?

      2
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      Рейтинг: +4077

      морозз > Коняра85 10 июля 2015, 18:51

      Чего конь страшно...?

      0
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      Рейтинг: +531

      ЮГ РОССИИ > морозз 10 июля 2015, 21:02

      сделай себе тату - Великий Спартак.когда в зеркало смотреться будешь,будет тебе напоминать о величии.)

      1
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      Рейтинг: +4077

      морозз > ЮГ РОССИИ 10 июля 2015, 21:05

      Ростов в Пердив и это железно, готовся к веселью!

      0
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      Рейтинг: +531

      ЮГ РОССИИ > морозз 10 июля 2015, 21:16

      вряд ли ты получишь удовольствие от этого).

      1
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      ...
      Рейтинг: +4077

      морозз > ЮГ РОССИИ 10 июля 2015, 21:21

      Ещё какое...в Пердив дружище, такова жизнь!

      0
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      Рейтинг: +886

      Великолепный > морозз 10 июля 2015, 22:04

      Только "спартаку -середняку" все равно с кем играть))

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      Рейтинг: +531

      ЮГ РОССИИ > морозз 10 июля 2015, 22:08

      ты и в том году мечтал об этом).какая досада до сих пор трёшься на нашей ветке)

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      Рейтинг: +4077

      морозз > ЮГ РОССИИ 10 июля 2015, 22:23

      Ваша ветка в Пердиве...а здесь везде Великий Спартак!

      0
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      Рейтинг: +531

      ЮГ РОССИИ > морозз 11 июля 2015, 13:18

      тебе по ходу кроме кота не с кем поговорить).он у тебя вместо мяу спартак говорит?)

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      Рейтинг: +72

      Димон Булыкин 10 июля 2015, 15:09

      Жаль. Когда в твоей команде Могилевец на поле, считай играешь в меньшинстве)

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