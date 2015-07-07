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Эбесилио подписал контракт с "Анжи"

7 июля 2015, 14:38
90

Махачкалинский "Анжи" объявил о подписании контракта с Лоренцо Эбесилио, который в минувшем сезоне выступал за саранскую "Мордовию". Срок соглашения рассчитан на три года.

"Я, конечно, слышал об "Анжи" раньше. Великие футболисты выступали за мой новый клуб, и я очень рад оказаться в нeм. Сезон начинается совсем скоро, но мне уже не терпится выйти на поле в составе "Анжи" в официальных матчах. В оставшиеся 10 с небольшим дней постараюсь сделать всe, чтобы набрать оптимальные кондиции и быть полностью готовым к 19 июля", - цитирует 23-летнего полузащитника пресс-служба махачкалинского клуба.

В прошлом сезоне воспитанник академии "Аякса" провел за "Мордовию" в чемпионате России 10 матчей, отличившись двумя голами.

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Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Анжи Эбесилио Лоренцо
Комментарии (90)
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reni-05
1436271592
добро пожаловать! надеемся на яркую игру!
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KBR-07
1436272627
Ну вот ты и добрался до достойного клуба!Удачи тебе в Анжи!
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Port-Petrovsk007
1436274026
Стукачье,балабол,трепло, алкаш,нацик,неуч,гордец, мазохист и неадекват, получающий кайф от того, что парафинят тебя здесь все кому не лень,это же надо такую ненависть к себе искуственно создать чтобы при одном только комменте уже с порога гнали,как заблудшую шавку. Все....свободен.....лай дальше !
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tamerlan71
1436275880
Осторожно, дурак на ветке!
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Твой Босс и Отец
1436276203
Как достали все эти чypки. Недолюди вы и даже недоживотные, вы жуки навозные и планктон безмозглый, вот кто вы
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Bagration
1436278460
Через несколько месяцев после смерти отца, 27 октября 2005 года, у Лоренцо случился сердечный приступ. Он перенёс остановку сердца, помогло лишь применение дефибриллятора. В связи с этим он был вынужден покинуть АЗ и вернуться в ХВВ «Холландия». После операции Эбисилио не имел никаких проблем со здоровьем. (Википедия)
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Willian05
1436278922
Желаю ему здоровье и побольше успешных матчей в футболке Анжи
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Леки-15
1436279252
Добро пожаловать в Анжи. Ждём красивой, результативной игры.
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cканер
1436279537
желаю парню проявить себя,как отличного футболиста!
Ответить
Твой Босс и Отец
1436279959
Шавки кавказские и в первую очередь Назар, х.ли вы рты-то пооткрывали, хотите чтобы я в очередной раз вам туда на.сал и на.рал? Хотите отведать испражнения хозяина и белого человека, не мощные? Чуpки, вы больше ни на что не годны. Отстреливать вас начнём как собак диких, св.лочи
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