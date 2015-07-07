Эбесилио подписал контракт с "Анжи"

Махачкалинский "Анжи" объявил о подписании контракта с Лоренцо Эбесилио, который в минувшем сезоне выступал за саранскую "Мордовию". Срок соглашения рассчитан на три года.



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"Я, конечно, слышал об "Анжи" раньше. Великие футболисты выступали за мой новый клуб, и я очень рад оказаться в нeм. Сезон начинается совсем скоро, но мне уже не терпится выйти на поле в составе "Анжи" в официальных матчах. В оставшиеся 10 с небольшим дней постараюсь сделать всe, чтобы набрать оптимальные кондиции и быть полностью готовым к 19 июля", - цитирует 23-летнего полузащитника пресс-служба махачкалинского клуба.В прошлом сезоне воспитанник академии "Аякса" провел за "Мордовию" в чемпионате России 10 матчей, отличившись двумя голами.