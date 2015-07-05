Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Тренер "Кайрата" Вайсс: "Переговоры с Кержаковым были"

    Главный тренер казахстанского "Кайрата" Владимир Вайсс прокомментировал слухи о том, что его клуб ведет переговоры с форвардом "Зенита" Александром Кержаковым.

    "Да, контакты были, но этот вопрос лучше адресовать руководству. Думаю, подписать такого игрока будет нелегко, у него наверняка будут предложения из РФПЛ. Мне же совершенно непонятно, как такой футболист может настолько мало играть в российском чемпионате. Что касается подписания Анатолия Тимощука, то я рад, что наша молодая команда пополнилась таким мастером. Долгое время я даже не верил, что он к нам придет, однако после разговора со мной и руководством украинец дал слово приехать к нам и сдержал его. Тимощук - настоящий профессионал и действительно большой игрок. Такие люди служат правой рукой тренера на футбольном поле. Анатолий принесет нам много пользы", - заявил словацкий специалист.

    На данный момент "Кайрат" занимает второе место в чемпионате Казахстана и отстает от лидера на 4 очка.

    Внимание! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru В планах - новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое. Запоминайте новый адрес и добавляйте в закладки!

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    05.07.2015 19:33
    Рекомендуем
    Комментарии13
    ...
    • ...
      Рейтинг: +283

      nahan 6 июля 2015, 16:44

      Кержакову нужно согласиться.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +433

      magnum3000 5 июля 2015, 21:30

      Ничего себе Саню занесло! :))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +593

      112910415 5 июля 2015, 21:27

      судьба играет человеком

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +988

      dimagas1 5 июля 2015, 21:09

      Это тот Вайсс что тренировал сборную Словакии года 2 назад?

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +101

      BARCA_10 > dimagas1 5 июля 2015, 21:22

      именно он

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +159

      КПР 5 июля 2015, 20:53

      Приоритет САШИ -ПИТЕР или РФПЛ в крайнем случае!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +77

      wojanolja 5 июля 2015, 20:49

      у нас всё возможно

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1532

      Петр 1 5 июля 2015, 20:49

      Толик еще и чемпионом Казахстана станет!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +531

      ЮГ РОССИИ 5 июля 2015, 20:44

      Вай Вай Вайс.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +631

      mat73 5 июля 2015, 20:32

      Кайрат планирует в Евро-Гранды пробиться - Кержаков, Тимащук)))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +431

      brooks 5 июля 2015, 20:21

      Ничего себе куда Вайсса занесло!

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11