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    • Алексей Андронов: «Думаю, что такие трансферы, как Халк и Витсель уже невозможны»

    Алексей Андронов: «Думаю, что такие трансферы, как Халк и Витсель уже невозможны»

    Комментатор НТВ-плюс Алексей Андронов в своей колонке в еженедельнике «Футбол» высказал свои ожидания от трансферной политики российских клубов в ближайшие сезоны:

    «Я думаю, что такие трансферы, как Халк и Витсель уже невозможны. Запрет давать деньги на трансферы – решение довольно логичное. Команды должны заботиться о том, как зарабатывать деньги и становиться самоокупаемыми. Ну или хотя бы стремиться к этому. Обязательно ли для этого Халк и Витсель? Уверен, что нет. В конце концов «Зенит» и ЦСКА брали кубок УЕФА, когда ни Халка, ни Витселя еще не было и в помине. Я очень надеюсь, что этот закон заставит клубы думать, как и над чем работать Что касается аутсайдеров, то данный закон никак не повлияет на их развитие. Нужно уже отучаться высасывать деньги у компаний и пробовать привлекать богатых людей для инвестирования и помощи футбольным клубам. В Европе все давно так делают».


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    Источник: Еженедельник «Футбол»

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    02.07.2015 16:55
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    Комментарии (69)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    30rustam30
    1435853684
    Да,и зарплату платить исходя из результатов. Помню помню тот Зенит,ооочень симпатичная команда была!
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    starche
    1435853967
    Какой умный!
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    Петр 1
    1435855253
    в принципе, здраво рассудил
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    САДЫЧОК
    1435855568
    андронов-негодяй!его надо забанить а не обыкновенных читателей!эта мра.ь нелицеприятно выразился против гл тренера Капелло и др.
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    ХУБУЛ
    1435855669
    Пришли смотреть на твою игру 50-60 тыс. человек так и получи за это, приходят по 2-3 тыс. получай точно так же. Думаю справедливо.
    Ответить
    баск
    1435855767
    Андронов прав, российский футбол ждут серьезные, возможно, драматичные изменения. К чему они приведут- посмотрим...
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    вoлгoдoн
    1435857714
    Достигнув определенного уровня они сами будут давать и \"высасывать\" не придется.
    Ответить
    richi
    1435859957
    В чем разница между компаниями и богатыми людьми?
    Ответить
    kvm5
    1435891410
    Некоторые клубы выступающие в групповых этапах ЛЧ ЛЕ стоят на порядок дешевле Халка
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    ologreds
    1694997682
    numo434604
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