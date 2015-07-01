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    "Спартак" покидают Чельстрем и Жоао Карлос

    Московский "Спартак" объявил об уходе футболистов Жоао Карлоса и Кима Чельстрема. Сегодня истек срок их трудовых соглашений. Оба игрока продолжат карьеру в других клубах.

    Шведский полузащитник Ким Чельстрем провел за московский клуб 67 матчей, в которых отметился 5 голами, став игроком "Спартака" в 2012 году. Известно, что швед продолжит карьеру в швейцарском клубе "Грассхоперс".

    Защитник из Бразилии Жоао Карлос вступил в ряды спартаковцев в 2013 году и провел 32 матча, забив 1 гол. Ранее 33-летний игрок выступал за махачкалинский "Анжи", бельгийские клубы "Локерен" и "Генк", а также в софийском ЦСКА.

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    Источник: ФК «Спартак»

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    01.07.2015 15:52
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    Комментарии80
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      Рейтинг: +14956

      vka1970 2 июля 2015, 12:35

      Как игроки мне оба нравились, но новый тренер, новые требования.Видимо не подходят под поставленные задачи или под стиль игры.
      Удачи обоим в будущем.

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      Рейтинг: +12323

      Супервайзер 2 июля 2015, 08:45

      Оба - хорошие люди и неплохие игроки, но теперь команда подбирается под декларированный более агрессивный стиль игры. Удачи мужикам в других клубах и спасибо от спартаковцев!

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      Рейтинг: +103

      Lucius Vorenus 1 июля 2015, 23:39

      круто!всё правильно

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      Рейтинг: +886

      Великолепный 1 июля 2015, 23:21

      И эти на повышение пошли из спартака-середняка))

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      Рейтинг: +80

      vyishenka 1 июля 2015, 22:02

      Кима надо было оставить.

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      Рейтинг: +164

      AndreiM-68 1 июля 2015, 21:55

      Кроме как спасибо и написать нечего.

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      Рейтинг: +107

      YRunner > AndreiM-68 2 июля 2015, 00:35

      Хоть на хрен их не послали.

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      Рейтинг: +32

      Телогрейка 1 июля 2015, 21:46

      Новый лимит на легионеров Спартак выполняет с опережением...

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      Рейтинг: +274

      никита001 1 июля 2015, 21:17

      Удачи! Спасибо! Кима жаль по той команде, что была. Сложно сказать, как бы он вписался у Димы. Нет, речь не о том, что он лишний. Возможно, еще больше расцвел бы. А может, и нет... В любом случае - спасибо ему и Карлосу - у того тоже были неплохие матчи, но, наверное, это не совсем то, чего хотел бы спартаковский болельщик. Удачи ребятам!

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      Рейтинг: +219

      proezd2 1 июля 2015, 21:10

      Парням спасибо и удачи!

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      Рейтинг: +254

      KAFA2525 1 июля 2015, 20:11

      Кузнечики канешн достойнее спамьки…

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