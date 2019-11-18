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Марсело Бьелса
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Текст
Почему Хвича так крут в «Наполи» и можно ли его уже сравнивать с Марадоной? Нам рассказал об этом журналист из Италии
3
18:50
Владелец «Челси»: «Сегодня мы победим «Реал» со счетом 3:0»
18:39
Фанаты «ПСЖ» призвали уволить Гальтье из-за расистских высказываний: официальное заявление
18:28
Немецкий защитник из Серии А перейдет в клуб из России: агент подтвердил
1
18:20
«Базель» предложил 2 миллиона за 20-летнего россиянина
1
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18:13
Иванов не будет судить в 23 туре РПЛ: он допустил 2 ошибки в пользу «Спартака» в игре с «Динамо»
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18:04
Канчельскис призвал Малкома и Клаудиньо уезжать из России
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17:52
В «Ессентуках» заявили о роспуске команды после поражения 0:15
17:44
Дуду назвал ЦСКА самым популярным клубом России: «У «Спартака» есть Кубок УЕФА?»
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17:36
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17:19
Кассано прошелся по Моуринью: «Всем будет *** на него, когда он закончит карьеру»
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17:03
Тихонов: «Семаку повезло, что Дзюба не пожал руку. Он этой рукой на всю страну мастурбировал»
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17:00
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16:58
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16:42
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16:32
РФС назначил судей на матчи 23-го тура РПЛ
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16:25
«ПСЖ» может уволить Гальтье из-за расистских высказываний: клуб начал расследование
15:55
Гулиев ответил на обвинения в сливе Гогниева из «Химок»
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15:49
«У нас не может быть так много чернокожих и мусульман»: тренера «ПСЖ» Гальтье обвинили в расизме
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15:25
«Рубин» раскрыл условия контракта с Рахимовым
15:11
Дуду назвал российского тренера, который мог бы работать в «Реале» или «МЮ»
3
15:01
В «Рубине» объяснили, почему главным тренером стал Рахимов, а не Шалимов или Талалаев
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14:50
Радимов считает, что судьи стали помогать «Спартаку» после закрытой встречи с клубом
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14:42
Гвардиола рассказал, из-за чего постарел на десять лет
14:27
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В «Рубине» прокомментировали новость о возвращении Бердыева
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13:59
Беллингем считает «Ман Сити», «Челси» и «ПСЖ» «бездушными» командами: главным претендентом на игрока стал клуб Примеры
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13:45
Дзюба назвал самый важный гол за «Локомотив»
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Марсело Бьелса - статьи
Тренер
Имя
Марсело
Фамилия
Бьелса
Гражданство
Аргентина
Дата рождения
21 июля 1955
Статистика
Новости
Статьи
Посты
18.11.2019 20:53
Кажется, мы нашли самую неудачливую команду в Европе (она пока играет во второй лиге)
И за нее хочется болеть!
2
19.01.2019 14:30
У Гвардиолы точно были друзья. Но он умолчал о них
В свой день рождения Пеп сказал, что друзей у него нет.
5
22.08.2018 23:50
Никто не смотрит матчи так странно, как Бьелса. Он сидит на ведре и холодильнике
Иногда это заканчивается мокрыми штанами.
4
13.08.2018 10:00
Самый удивительный тренер в мире. У него учился даже Гвардиола
Теперь этот дядька взрывает английский футбол.
4
20.03.2018 00:20
Худший клуб евросезона. Денег нет, а фанаты нападают на игроков
Еще недавно «Лилль» делал золотой дубль с Азаром и Жервиньо, а сейчас там – кошмар.
7
20.02.2017 18:50
«Бьелса называл меня ничтожеством». Главный революционер современности снова в деле
Летом Марсело Бьелса возглавит «Лилль», куда пришел новый владелец со свежими деньгами. Самый нестандартный тренер мира снова готов удивлять. «Бомбардир» рассказывает, почему скоро новую команду Бьелсы будут называть самой веселой в Европе.
6
19.02.2017 20:30
«Ювентус» был несправедливо лишен чемпионства в сезоне 2005/06. «Барселоне» нужен Клопп. Дайджест событий дня
«Милан» планирует масштабную закупку летом. По окончании сезона Бьелса возглавит «Лилль». Россия выиграла Кубок Легенд. «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.
5
20.08.2016 18:50
Новый сезон Серии А: растолстевший Игуаин, гнев Мальдини и угрозы «Лацио» в адрес Бьелсы
О потенциальном конфликте в рядах «Ювентуса», первом обмане китайских инвесторов «Милана», набирающем невиданные обороты «Сассуоло» и «маленьком диктаторе» Лотито – в большом анонсе Серии А сезона-2016/17 от «Бомбардира».
3
11.08.2016 12:00
«Не люблю, когда надо мной кто-то доминирует». Почему нужно следить за «Севильей» в новом сезоне
«Севилье» не хватило нескольких секунд для победы в Суперкубка УЕФА. Тем не менее, обновленная команда продемонстрировала впечатляющий футбол при новом тренере. «Бомбардир» рассказывает, почему андалусийцы зажгут в предстоящем сезоне.
6
06.07.2016 20:30
Месси получил 21 месяц тюрьмы. Кокорина и Мамаева лишат месячных зарплат. Дайджест событий дня
Широков раздумывает об окончании карьеры. Бьелса – новый тренер «Лацио». Лестьенн стал игроком «Рубина». «Бомбардир» собирает все главные новости дня в одном материале.
5
19.06.2016 10:26
«Хватит страдать х..ней, соберись!». Как Пайет стал звездой французской сборной
Димитри Пайе вовсю зажигает на Евро, став любимцем всей Франции. Наверняка он покорил и вас. «Бомбардир» рассказывает историю невероятно техничного бунтаря, в которой неприлично много интересного.
2
08.05.2016 15:29
Падение Лондона. Почему «Арсенал» финиширует выше «Тоттенхэма»
Только статистические гики помнят, когда в последний раз «шпоры» опередили своих извечных врагов по итогам чемпионата. «Бомбардир» объясняет, почему чуда не произойдет и в нынешнем сезоне.
12
12.11.2015 14:06
Печальная баллада. Как «Ювентус» стал White Stripes, а «Байер» - «Ундервудом»
«Бомбардир» рассказывает про пятерку европейских клубов, которые слабо смотрелись в начале сезона, и сравнивает их неудачи с музыкальными коллективами.
3
09.08.2015 20:29
Трансферные слухи. «Вест Бромвич» спасает «Локомотив» от Буссуфа, Зидан готов возглавить «Марсель»
О переходе Ерохина в «Спортинг», новом дебоше Милевского, скандале в «Наполи» и возвращении Зидана в «Марсель» - в новом обзоре трансферных слухов от «Бомбардира».
1
01.07.2015 15:58
Переходный возраст. 10 интриг этого трансферного окна
"Бомбардир" разбирается в главных вопросах межсезонья и пытается понять, чем завершатся самые обсуждаемые саги этого лета.
49
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