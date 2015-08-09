Трансферные слухи. «Вест Бромвич» спасает «Локомотив» от Буссуфа, Зидан готов возглавить «Марсель»

О переходе Ерохина в «Спортинг», новом дебоше Милевского, скандале в «Наполи» и возвращении Зидана в «Марсель» - в новом обзоре трансферных слухов от «Бомбардира».

О переходе Ерохина в «Спортинг», новом дебоше Милевского, скандале в «Наполи» и возвращении Зидана в «Марсель» - в новом обзоре трансферных слухов от «Бомбардира».



Россия



Полузащитник «Урала» Александр Ерохин может уехать в Португалию. Официальное предложение о переходе ему сделал «Спортинг». Не исключено, что в случае успешных переговоров Ерохин снова сыграет против ЦСКА, но уже в рядах лиссабонцев.



Полузащитник «Андерлехта» Деннис Прат попросил руководство выставить его на трансфер. Игрок близок к переходу в «Вест Бромвич», который заплатит за Прата 11 млн евро. «Дрозды» могут стать самыми настоящими спасителями «Локомотива», который мечтает избавиться от Мубарака Буссуфа. В случае ухода Прата «Андерлехт» возобновит переговоры по марокканцу. Эту информацию уже подтвердил главный тренер бельгийской команды Бесник Хаси.



Нападающий «Ромы» Сейду Думбия может переехать в один из турецких топ-клубов. По слухам, этим самым клубом является «Фенербахче», который готов преодолеть конкуренцию ЦСКА, «Вест Бромвича» и пары арабских клубов.



Таблица летних трансферов РФПЛ Нападающий «Ромы» Сейду Думбия может переехать в один из турецких топ-клубов. По слухам, этим самым клубом является «Фенербахче», который готов преодолеть конкуренцию ЦСКА, «Вест Бромвича» и пары арабских клубов.



Украина



Нападающий «Хайдука» Артем Милевский близок к возвращению на Украину. Игрок, потерявший место в основе, поссорился с наставником клуба Дамиром Буричем. Тот считает, что Милевский слишком лениво тренируется и активно посещает ночные клубы.



Англия



Защитник «Атлетико» Диего Годин отклонил роскошнейшее предложение «Манчестер Сити». Англичане готовы были платить ему 6.5 млн евро в год, а самому «Атлетико» предоставить 40 млн в качестве компенсации.



«Вест Хэм», окрыленный после сенсационной победы над «Арсеналом» (0:2), намеревается закрепить успех. Наставник «молотобойцев» Славен Билич рассчитывает в ближайшие дни приобрести суперфорварда. За нападающего «Спортинга» Ислама Слимани англичане уже сейчас готовы выложить 15 млн евро. Также «Вест Хэм» самым активным образом включился в гонку за Димитара Бербатова.



«Челси» официально предложил 65 млн евро за полузащитника «Атлетико» Коке. Но тут в дело вмешался Диего Симеоне: тренер лично отклонил предложение «синих». Симеоне готов отказать и «Барселоне», также присматривающейся к Коке.



Таблица летних трансферов АПЛ «Челси» официально предложил 65 млн евро за полузащитника «Атлетико» Коке. Но тут в дело вмешался Диего Симеоне: тренер лично отклонил предложение «синих». Симеоне готов отказать и «Барселоне», также присматривающейся к Коке.







Франция



Сегодня утром наставник «Марселя» Марсело Бьельса подал в отставку. Поводом для этого послужила чудовищная стартовая игра с «Каном» (0:1). Руководство «Марселя» уже подыскало ему замену: переговоры ведутся с самим Зинеддином Зиданом. Если с легендой «Реала» договориться не удастся, «Марсель» возглавит либо Эрик Геретс, либо Фредерик Антонетти.



Экс-форвард «Динамо» Андрей Панюков может перебраться в английскую Премьер-Лигу. Об этом заявил агент игрока Кристоф Ютто. Также Панюковым интересуются «Сент-Этьенн», «Лорьян» и несколько португальских клубов.



Таблица летних трансферов Лиги 1 Экс-форвард «Динамо» Андрей Панюков может перебраться в английскую Премьер-Лигу. Об этом заявил агент игрока Кристоф Ютто. Также Панюковым интересуются «Сент-Этьенн», «Лорьян» и несколько португальских клубов.



Италия



«Я очень сильно скучаю по «Милану» - признался полузащитник Кевин-Принс Боатенг. Между «россонери» и игроком уже прошли первые переговоры. Боатенг должен стать своеобразным «извинением» болельщикам «Милана» за срыв трансфера Ибрагимовича.



Полузащитник «Днепра» Никола Калинич близок к переходу в «Фиорентину». Хорват согласен перейти в стан «фиалок», осталось лишь согласовать цену. «Фиалки» готовы выложить 7 млн евро, украинцы настаивают на 9.