Переходный возраст. 10 интриг этого трансферного окна

"Бомбардир" разбирается в главных вопросах межсезонья и пытается понять, чем завершатся самые обсуждаемые саги этого лета.





Куда уйдут ветераны "Зенита" Куда уйдут ветераны "Зенита"

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Как "Зенит" простится со своими легендами? Сколько побед одержит "Милан" на трансферном рынке? Когда "Манчестер Юнайтед" перестанет покупать игроков для ван Гала? "Бомбардир" разбирается в главных вопросах межсезонья и пытается понять, чем завершатся самые обсуждаемые саги этого лета.Ничто не вечно, кроме шуток о сборной России. Золотая команда питерцев времен Дика Адвоката и Лучано Спаллетти, основанная на русскоговорящих игроках и собственных воспитанниках, доживает последние дни. Если не считать вросших в скамейку запасных Малафеева с Анюковым, то на данный момент в команде осталось только трое ветеранов: Андрей Аршавин, Александр Кержаков, Анатолий Тимощук. И избавиться от них "Зенит" твердо намерен еще до старта нового сезона. Но задача усложняется тем, что претендентов на троицу совсем немного.Кержакову играть за родной клуб не дают, а, по его собственным словам, он очень этого хочет. Как решить ребус, знает Константин Зырянов. Лучший игрок России-2007 просто перешел в "Зенит"-2 и вполне успешно переквалифицировался там в живой пример для молодых питерцев. Тем более сейчас вторая команда сине-бело-голубых увеличила свой статус еще на одну ступень. Анатолий Тимощук −легионер, поэтому у него не должно быть такой острой привязанности к одному месту. А значит можно попробовать съездить в одну из постсоветских республик за новыми впечатлениями и заработком. С амбициями и характером Андрея Аршавина все куда сложнее, поэтому никто не удивится, если гроза "Ливерпуля" вдруг объявит о завершении карьеры. И перейдет на работу в структуру клуба, которую ему предложил "Зенит".Всех звезд вчерашнего дня всегда с радостью приютят у себя клубы второй восьмерки РФПЛ. "Уфа", "Урал", "Кубань", "Мордовия" − выбирай на вкус. Везде тебя ждут любовь публики, уважение партнеров и игровая практика в высшей лиге. Только в обмен на это придется урезать свои финансовые запросы.Всегда умеренный "МЮ" летом прошлого года сорвался. После провального года Дэвида Мойеса клуб откатился с середняки, и руководство решило действовать жестко, проведя такую масштабную закупку, что удивились даже в Мадриде. Это принесло лишь 4-е место, но Луи ван Галу удалось убедить боссов "красных дьяволов" в своей правоте, и те согласились запустить аттракцион невиданной щедрости еще раз. Манкуниацы начали лето с 24 млн фунтов за Депая и собираются продолжить его усилением всех линий поля.Голландский мастер до сих пор шумно изобретает идеальный состав. Он переворошил все рабочее помещение и снова потребовал новых дорогих материалов, но пока у манкунианцев есть огромные рекламные контракты, в ответ на требования тренера будут молча кивать и закрывать за собой дверь, чтобы не мешать творить. Людям в раздевалке придется потесниться, потому что на "Олд Траффорд" могут приехать также Серхио Рамос, Морган Шнайдерлин, Арда Туран, Шеймус Коэлмен. Суммарная цена за эту компанию сильно перевалит за цифру с восемью нулями.Если нет возможности перестать тратить, то стоит попытаться хотя бы продать лишнее. Для этого клубу лучше как можно скорее определиться с именами ненужных людей, чтобы успеть найти для них покупателя. При этом самой крупной продажей нынешнего межсезонья может стать Анхель Ди Мария − самая крупная покупка межсезонья прошлого.Об альтруизме "Динамо" уже начинают слагать легенды и − что происходит куда чаще − анекдоты. Бело-голубые легко отпускает своих игроков свободными агентами, не получая в замен ни копейки компенсации. Тогда как деньги клубу сейчас не помешают. После попадания под санкции УЕФА "Динамо" нужно сводить минус с плюсом не только за счет уменьшения зарплатного фонда, но и получением прибыли, которую на полупустых российских стадионах сейчас можно выжать только из трансферов.Станислав Черчесов публично говорит о необходимости продлить контракты с семью игроками основы, но выполнить его желание будет действительно трудно. Пока все идет к тому, что "Динамо" придется отказаться от значительной части своих амбиций и перестроить команду под другие задачи. Так что дальнейшего ослабления не избежать, и тренеру придется работать с теми, кто останется.Такое же, как у "МЮ", только в другом порядке − заменить каждого ушедшего новым игроком бюджетной версии. После стольких лет меценатства в "Динамо" должны разбираться в свободных игроках и арендах, как нигде лучше. И соглашения с Дьяковым, Сосниным и Мвила намекают, что бело-голубые готовы выбрать этот путь.

Лучший молодой игрок чемпионата мира, лидер чемпиона Италии и одной из ведущих сборных континента, мечта спортивных директоров всех клубов планеты. Для того, чтобы стать суперзвездой, Погба не хватает только одного − супертрансфера. "Ювентус" при нынешних условиях не сможет перекрыть посылы других европейских топ-клубов и запускает этим новый сезон реалити-шоу на выживание, где победитель получит одного из самых перспективных игроков мира и огромное самоудовлетворение в придачу.

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