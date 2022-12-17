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Зинедин Зидан
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Текст
Почему Хвича так крут в «Наполи» и можно ли его уже сравнивать с Марадоной? Нам рассказал об этом журналист из Италии
4
22:20
Слуцкий высказался об увольнении Бердыева из «Сочи»
21:54
Мане может уйти из «Баварии» из-за удара по лицу Сане
21:08
Овчинников назвал состав «Ростова» «товарно-пассажирским»: команда идет в РПЛ 2-й
2
20:58
Анчелотти рассказал, с кем хочет сыграть в финале Лиги чемпионов
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КХЛ. ЦСКА выиграл серию со СКА и встретится с «Ак Барсом» в финале
21:00
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Где смотреть матч «Реал» – «Челси»: 1/4 финала Лиги чемпионов
19:47
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18:50
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Фанаты «ПСЖ» призвали уволить Гальтье из-за расистских высказываний: официальное заявление
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18:28
Немецкий защитник из Серии А перейдет в клуб из России: агент подтвердил
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18:20
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Иванов не будет судить в 23 туре РПЛ: он допустил 2 ошибки в пользу «Спартака» в игре с «Динамо»
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Зинедин Зидан - статьи
Тренер
Имя
Зинедин
Фамилия
Зидан
Гражданство
Франция
Дата рождения
23 июня 1972
Статистика
Новости
Статьи
Посты
17.12.2022 11:22
Результаты Марокко – заслуга одного скаута: запускал дорогую академию с правительством и уговаривал игроков выступать за сборную: Хакими звал через Зидана
Кто такой Нассер Ларге.
08.07.2021 20:52
Новый тренер сборной России: кто нужен и кого мы хотим
Авторы «Бомбардира» прикидывают.
28.05.2021 21:13
Зидан больше никогда ничего не выиграет. Только одно место в мире это исправит
Нашли для него новый клуб.
25.03.2021 16:28
Вижу слухи, что Роналду собирается уходить из «Ювентуса». Реально?
Главное по теме.
7
30.01.2021 23:39
«Реал» вылетел из двух кубков и валится в Примере. Поражений больше, чем за весь прошлый сезон
Зидан говорит: «Это не провал».
5
09.01.2021 19:11
«Реал» ругается с Рамосом из-за нового контракта. Тот просит на два года – но против этого политика клуба
Со времен Зидана только один человек нормально завершил карьеру в «Реале».
4
17.07.2020 15:12
Главный помощник Зидана в «Реале» – вечный друг, который вытирал ему слезы, познакомил с женой и ведет все тренировки
Кто такой Давид Беттони.
23.02.2020 18:16
«Реал» – мрак: наезжает на судей, проигрывает важные матчи и снова остается без Азара
А впереди матчи с «Барсой» и «Сити».
7
19.12.2019 16:28
Бэйл много ругался в «Реале» и портил репутацию гольфом. Теперь его карьере в Испании мешает политика
Несмотря на это, Зидан защищает его в прессе.
5
18.12.2019 15:15
Как же хорош Бензема без Роналду! Вернулся на родную позицию и забивает больше Месси
Да и сборная ему совсем не нужна.
2
22.09.2019 13:23
«Барса» и «Реал» – разочарование. Тренеры нервничают, лидеры не тащат
Команды нервничают на старте сезона.
4
17.08.2019 13:10
Отдает пасы ножницами и забивает рабоной. Да, этот парень теперь играет в АПЛ
Мы давно не видели подобной техники.
4
21.07.2019 17:42
Между Бэйлом и Зиданом жесткий конфликт. Возможно, все закончится уходом Бэйла
Агент Бэйла назвал коуча позорищем.
12
03.05.2019 17:00
Зидан уже почти два месяца в «Реале». Что изменилось?
Вернул Иско, воскресил Бензема, договорился с Азаром.
3
16.03.2019 21:15
Первые реформы Зидана в «Реале»: убрал Куртуа и вернул Наваса и Иско. Все рады
Новый старый тренер – новые старые лидеры.
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