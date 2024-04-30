«Это катастрофа»: Петржела – о продлении Семака до 2030 года

Бывший тренер «Зенита» Властимил Петржела отреагировал на решение «Зенита» продлить главного тренера Сергея Семака до 2030 года.

«Мне не нравятся такие длинные контракты. Я бы не хотел работать в одном клубе так долго. Это уже катастрофа. Игроки сейчас не понимают Семака, это было первое время. Я очень люблю Алекса Фергюсона, который долгое время возглавлял «Манчестер Юнайтед», но такой один в мире. Семак шесть лет работает, это уже длинный срок. Максимум надо на пять лет оставаться.

Заслужил ли Семак такой контракт? Они пять лет подряд становятся чемпионами, почему бы и нет? Но в этом сезоне нет такой доминационной игры, как это было раньше. Мне не нравится работа клуба и Семака с бразильцами, надо делать акцент на русских ребят», – сказал Петржела.