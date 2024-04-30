Генич ответил, станет ли Слишкович постоянным тренером «Спартака»

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич высказался о будущем и.о. главного тренера «Спартака» Владимира Слишковича.

– Должен ли «Спартак» сделать ставку на Слишковича вдолгую? Или нужно искать более статусного тренера?

– Этого не будет. Слишкович не будет главным тренером «Спартака», под этим необходимо подвести черту. Я знаю, что «Спартак» ищет иностранного тренера, тут карт‑бланш дали (спортивному директору) Томашу Амаралу. Поиск продолжается, в скором времени они остановятся на какой‑то кандидатуре.

Думаю, что Слишкович останется в системе клуба, но сейчас точно не будет неопытного тренера в «Спартаке».