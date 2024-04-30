Семин призвал прервать гегемонию «Зенита» в РПЛ

Бывший тренер «Локомотива» Юрий Семин поделился взглядом на чемпионскую гонку в РПЛ.

– Как считаете, сможет ли кто-то в ближайшее время прервать гегемонию «Зенита»?

– Да, надо бы в этом году прервать. Сейчас вот хорошая ситуация: многие команды, которые внизу таблицы обыгрывают тех, кто вверху. Чемпионат, на мой взгляд, достаточно интересно проходит в плане турнирной таблицы.

«Динамо» вышло сейчас на очень хороший уровень, ну и естественно «Краснодар». Шансы есть, причем хорошие, не надо этим командам сдаваться ни в коем случае. Сюрпризы могут быть.