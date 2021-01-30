«Реал» вылетел из двух кубков и валится в Примере. Поражений больше, чем за весь прошлый сезон

Зидан говорит: «Это не провал».

«Реал» проиграл «Леванте» (1:2) и отстает от лидирующего «Атлетико» на семь очков, хотя провел на два матча больше. «Реал» в Примере не проигрывал девять матчей подряд, но за последние пять во всех турнирах выиграл только раз. Теперь – спад по результатам:

• В этом сезоне «Реал» проиграл восемь матчей из 27 во всех турнирах. В прошлом было семь.

• Поражение от «Леванте» – четвертое в сезоне в Примере. В прошлом сезоне, когда «Реал» стал чемпионом Испании, их было три.

• «Реал» вылетел из Кубка Испании от «Алькояно» (клуб из третьего испанского дивизиона) в 1/16 финала, пропустив гол в дополнительное время и заканчивая матч в большинстве. Зидан сказал: «Это не позор».

• До этого проиграли «Атлетику» и вылетели в полуфинале Суперкубка Испании. Зидан сказал, что это не провал.

Что происходит внутри?

• Кажется, «Реал» после этого сезона останется без Серхио Рамоса. Его контракт истекает летом. Marca пишет, что Рамос изучает предложения от других клубов и об этом сказал президенту Флорентину Пересу. «Реал» принял это решение. Подробно ситуацию мы разбирали здесь:

«Реал» ругается с Рамосом из-за нового контракта. Тот просит на два года – но против этого политика клуба

• Marca говорит и про проблемы между Зиданом и игроками: например, он по несколько месяцев игнорирует группу футболистов. После вылета из Кубка Испании Зидан на тренировке в мягкой манере повторил, что поражение не было позором – часть команды из-за этого удивилась и ожидала другого.

«Есть целый ряд признаков того, что время Зидана в «Реале» подошло к концу. Его идеи не доходят до игроков», – сказал журналист Хосе Феликс Диас. «Реал» выдал худший старт при Зидане, но он сам должен доработать минимум до конца сезона. Об этом думает и Зидан, и руководство. Его контракт рассчитан до лета 2022 года.

Goal и Marca утверждают, что Зидан доработает этот сезон до конца, а после этого «Реал» изменит курс развития. Директор «Реала» Эмилио Бутрагеньо подтверждает: «Все знают, что значит для нас Зидан. Когда команда не побеждает, появляются комментарии и слухи различных видов. Нужно быть едиными и работать».

• В октябре «Реал» проиграл «Кадису», в ноябре уступил «Алавесу» и был разгромлен «Валенсией». В 2021 году вылетел из двух кубков и идет с неудачной серией. Комментатор Станислав Минин объяснял:

«Например, летом «Реалу» везло. Не было потерь. Все ключевые игроки были на месте. Зидан сделал гибкую команду, которая: а) могла реализовать несколько тактических вариантов, в зависимости от соперника и в которой б) понятным образом использовались все футболисты.

«Реал» и Зидан это не растеряли, просто они играют тем же составом, из которого каждую неделю кто-то может выпасть (а иногда этих «кто-то» четыре-пять человек, причем лидеры во всех линиях). Остальные устают больше, чем прежде.

В Испании сложный чемпионат, там почти все хорошо обороняются, почти у всех есть продуманная игра во всех фазах, поэтому у «Реала» и нет нужной стабильности».

В этом сезоне у «Реала» остались два турнира: Примера, где первым уверенно идет «Атлетико», и Лига чемпионов, где в 1/8 финала ждет «Аталанта».