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    «Реал» вылетел из двух кубков и валится в Примере. Поражений больше, чем за весь прошлый сезон


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    30.01.2021 23:39
    Зидан говорит: «Это не провал».

    «Реал» проиграл «Леванте» (1:2) и отстает от лидирующего «Атлетико» на семь очков, хотя провел на два матча больше. «Реал» в Примере не проигрывал девять матчей подряд, но за последние пять во всех турнирах выиграл только раз. Теперь – спад по результатам:

    • В этом сезоне «Реал» проиграл восемь матчей из 27 во всех турнирах. В прошлом было семь.

    • Поражение от «Леванте» – четвертое в сезоне в Примере. В прошлом сезоне, когда «Реал» стал чемпионом Испании, их было три.

    • «Реал» вылетел из Кубка Испании от «Алькояно» (клуб из третьего испанского дивизиона) в 1/16 финала, пропустив гол в дополнительное время и заканчивая матч в большинстве. Зидан сказал: «Это не позор».

    • До этого проиграли «Атлетику» и вылетели в полуфинале Суперкубка Испании. Зидан сказал, что это не провал.

    Что происходит внутри?

    • Кажется, «Реал» после этого сезона останется без Серхио Рамоса. Его контракт истекает летом. Marca пишет, что Рамос изучает предложения от других клубов и об этом сказал президенту Флорентину Пересу. «Реал» принял это решение. Подробно ситуацию мы разбирали здесь:

    «Реал» ругается с Рамосом из-за нового контракта. Тот просит на два года – но против этого политика клуба

    • Marca говорит и про проблемы между Зиданом и игроками: например, он по несколько месяцев игнорирует группу футболистов. После вылета из Кубка Испании Зидан на тренировке в мягкой манере повторил, что поражение не было позором – часть команды из-за этого удивилась и ожидала другого.

    «Есть целый ряд признаков того, что время Зидана в «Реале» подошло к концу. Его идеи не доходят до игроков», – сказал журналист Хосе Феликс Диас. «Реал» выдал худший старт при Зидане, но он сам должен доработать минимум до конца сезона. Об этом думает и Зидан, и руководство. Его контракт рассчитан до лета 2022 года.

    Goal и Marca утверждают, что Зидан доработает этот сезон до конца, а после этого «Реал» изменит курс развития. Директор «Реала» Эмилио Бутрагеньо подтверждает: «Все знают, что значит для нас Зидан. Когда команда не побеждает, появляются комментарии и слухи различных видов. Нужно быть едиными и работать».

    • В октябре «Реал» проиграл «Кадису», в ноябре уступил «Алавесу» и был разгромлен «Валенсией». В 2021 году вылетел из двух кубков и идет с неудачной серией. Комментатор Станислав Минин объяснял:

    «Например, летом «Реалу» везло. Не было потерь. Все ключевые игроки были на месте. Зидан сделал гибкую команду, которая: а) могла реализовать несколько тактических вариантов, в зависимости от соперника и в которой б) понятным образом использовались все футболисты.

    «Реал» и Зидан это не растеряли, просто они играют тем же составом, из которого каждую неделю кто-то может выпасть (а иногда этих «кто-то» четыре-пять человек, причем лидеры во всех линиях). Остальные устают больше, чем прежде.

    В Испании сложный чемпионат, там почти все хорошо обороняются, почти у всех есть продуманная игра во всех фазах, поэтому у «Реала» и нет нужной стабильности».

    В этом сезоне у «Реала» остались два турнира: Примера, где первым уверенно идет «Атлетико», и Лига чемпионов, где в 1/8 финала ждет «Аталанта».

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: AFLO / dpa / Keystone Press Agency / Global Look Press
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +11144

      Cules2013 1 час назад

      В этом году Реал, скорее всего, будет без трофеев. Соизмеримый риск и у Барселоны.
      Эпоха доминирования Реала в ЛЧ ушла. Хотя та же Бавария или Ливерпуль в этом году слабее, но это не значит, что Реалу или ПСЖ будет легче выиграть ЛЧ, чем в прошлом розыгрыше, да и вообще, хоть 1/8 пройти.
      В Ла Лиге Атлетико идёт ровно, а Барса более менее стабилизировалась, и не будет бороться хотя бы за 2 место.
      С другой стороны, Реал или Барса что, никогда без трофеев сезон не заканчивали? Да вот недавно было. Или что Атлетико не показал ранее, что может взять Ла Лигу. Или Реал не занимал 3-е место в Ла Лиге? Всё это было.
      Согласен, что это не позор, и не провал, но может им стать в конце сезона. Если ситуация не улучшится.

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