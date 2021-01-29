Marca: Рамос начал изучать предложения от других клубов

Капитан «Реала» Серхио Рамос близок к уходу из клуба по окончании сезона.

Как пишет Marca, 34-летний футболист отказался подписывать новый контракт, подразумевающий сокращение зарплаты, а руководство мадридцев дало понять, что других предложений не будет.

В связи с этим испанский защитник начал изучать предложения от других клубов. Об этом он проинформировал президента «Реала» Флорентино Переса.