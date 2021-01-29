Marca: Рамос начал изучать предложения от других клубов

Капитан «Реала» Серхио Рамос близок к уходу из клуба по окончании сезона.
Как пишет Marca, 34-летний футболист отказался подписывать новый контракт, подразумевающий сокращение зарплаты, а руководство мадридцев дало понять, что других предложений не будет.
В связи с этим испанский защитник начал изучать предложения от других клубов. Об этом он проинформировал президента «Реала» Флорентино Переса.
- Рамос выступает за столичную команду с 2005 года.
- В его активе 100 голов и 40 ассистов в 668 матчах.
- Контракт между сторонами истекает 30 июня.
Источник: Marca