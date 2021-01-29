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    Marca: Рамос начал изучать предложения от других клубов

    Капитан «Реала» Серхио Рамос близок к уходу из клуба по окончании сезона.

    Как пишет Marca, 34-летний футболист отказался подписывать новый контракт, подразумевающий сокращение зарплаты, а руководство мадридцев дало понять, что других предложений не будет.

    В связи с этим испанский защитник начал изучать предложения от других клубов. Об этом он проинформировал президента «Реала» Флорентино Переса.

    • Рамос выступает за столичную команду с 2005 года.
    • В его активе 100 голов и 40 ассистов в 668 матчах.
    • Контракт между сторонами истекает 30 июня.

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    Источник: Marca

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    Сегодня, 14:19
    Комментарии2
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      Рейтинг: +2554

      Бомбардиръ 1 час назад

      Если ему всё ещё нужно бабло, то пусть едет в Китай.

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      Рейтинг: +5740

      серега кашин 1 час назад

      пора реалу искать вместо него другого защитника а рамос это перевернутая страница

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