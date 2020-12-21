«Реал» ругается с Рамосом из-за нового контракта. Тот просит на два года – но против этого политика клуба

Серхио Рамос в этом сезоне Примеры – 13 матчей, два гола и капитанская повязка. Да, он все еще один из важнейших игроков «Реала». Да, он попал в сборную года от ФИФА. Но вокруг него развернулась странная сага.
Контракт с «Реалом» истекает через полгода. Рамос хочет продлить соглашение на два года. Клуб мнется, опирается на контрактную традицию и предлагает схемы, которые не устраивают Рамоса.
Так, расскажите, что за ситуация с контрактом Рамоса
В июле-2021 Серхио Рамос официально станет свободным агентом. Сейчас вокруг него много слухов – медиа пишут про интерес со стороны «ПСЖ», «Манчестер Сити» и других команд. Но сам Рамос настроен на продление контракта с «Реалом».
И тут начинаются проблемы. Что о них известно:
• В ноябре-декабре слабые источники (например, Onda Cero) писали, что Рамос склоняется к уходу из «Реала». Подтверждения эти слухи не нашли. А более авторитетные ребята и вовсе их опровергли.
• В конце года AS дискутировал на тему возможной зарплаты Алабы в «Реале», если он согласится на переход. Газета сравнила ожидания Алабы с чистым окладом Рамоса – написало, что второй получает 12 млн евро в год.
• 2021-й начинается для взаимоотношений Рамоса и «Реала» очень напряженно. Брат и агент игрока Рене Рамос ретвитнул такой пост:
«Кто-то должен объяснить, как и почему мы дошли до такое состояния, когда клуб позволяет капитану и легенде появляться в абсурдных составах футболистов, которые с 1 января могут вести переговоры с другими командами».
• В битву за клики влетел средний источник El Chiringuito TV. Пишет, что для Рамоса есть два варианта. Первый – контракт на год с сохранением зарплаты. Второй – двухлетнее соглашение со срезанием зарплаты на 10%.
• Тоже El Chiringuito TV: Рамос настроен на контакт с другими клубами. Он считает, что Флорентино Перес хочет его ухода из клуба. Сам Рамос, по данным источника, сказал Пересу, что «ПСЖ» будущим летом мечтает о двух суперподписаниях – его и Месси.
То же медиа сообщило, что Рамос встретился с Пересом и лично сказал ему, что выслушает предложения от других клубов.
• Слово уже более авторитетному медиа – Marca. Она пишет, что Рамос хочет получать в «Реале» 12 млн евро в год.
Зидан поддерживает в этом вопросе капитана и просит у клуба продления соглашения с ним. Он сказал: «На данный момент он в клубе. В футболе гадать не получится. Но мы хотим, чтобы ситуация разрешилась поскорее».
И тут возникает проблема. Рамос хочет контракт на два года. Но ему 34, и даже статусы капитана и легенды клуба не спасают его от пункта в политике клуба.
«Реал» не предлагает длительных контрактов игрокам 30+. Это решение принято в пользу развития молодежного сектора
В клубе называют это «контрактный кодекс». И он гласит, что ни один игрок, который достиг возрастной отметки в 30+, не сможет получить в дальнейшем продление контракта больше, чем на один сезон.
Зачем это принято:
- Для усиления позиций молодежного сектора. Не многие игроки согласны на такую сделку. Молодые футболисты могут занять места этих игроков.
- Для увеличения зарплатного фонда. Новые сделки для возрастных футболистов предполагают уменьшение их зарплаты.
Политику лично поддерживает президент «Реала» Флорентино Перес. Он говорит: «Я горжусь устоявшейся традицией. Это позволяет нам поддерживать возрастной баланс в команде, не делая состав либо слишком молодым, либо слишком старым».
Важное замечание: «Реал» спокойно может подписать контракт на 4 года с 29-летним игроком. Но дальше он не продлит с ним соглашение больше, чем на один сезон. Яркий пример – Тони Кроос.
Контракт Крооса с «Реалом» заканчивается летом 2023-го. На тот момент ему будет уже 33 года. Максимальный срок продления – на сезон. Он говорит:
«У меня есть два года, чтобы обдумать ситуацию. Пока что я склоняюсь к варианту, по которому я останусь в «Реале» на максимально долгий срок. Но я не исключаю своего ухода из футбола».
Почти аналогичная ситуация у Модрича. Ему 35, контракт заканчивается следующим летом. Но «Реал» готов дать ему новое соглашение только до июля-2022.
Эта политика не нравится многим игрокам. Например, Пепе ушел из «Реала» в 34-летнем возрасте. Хотя хотел продлить контракт на 3-4 сезона, чтобы завершить карьеру в «Реале». После перехода в «Бешикташ» в статусе свободного агента он сказал:
«Какая-то глупая политика. Неужели нельзя делать исключения для игроков, которые сделали для «Реала» многое. Я хотел закончить там карьеру. Но мне просто не дали. Я очень зол».
Пепе в чем-то прав. Эта политика мешает футболистам заканчивать карьеры в «Реале». Со времен Зидана это сделали только два человека:
- Ежи Дудек.
- Рубен Де ла Ред (правда, он сделал это в 24 года из-за проблем с сердцем).
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