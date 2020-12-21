«Реал» ругается с Рамосом из-за нового контракта. Тот просит на два года – но против этого политика клуба

Со времен Зидана только один человек нормально завершил карьеру в «Реале».

Серхио Рамос в этом сезоне Примеры – 13 матчей, два гола и капитанская повязка. Да, он все еще один из важнейших игроков «Реала». Да, он попал в сборную года от ФИФА. Но вокруг него развернулась странная сага.

Контракт с «Реалом» истекает через полгода. Рамос хочет продлить соглашение на два года. Клуб мнется, опирается на контрактную традицию и предлагает схемы, которые не устраивают Рамоса.

Так, расскажите, что за ситуация с контрактом Рамоса

В июле-2021 Серхио Рамос официально станет свободным агентом. Сейчас вокруг него много слухов – медиа пишут про интерес со стороны «ПСЖ», «Манчестер Сити» и других команд. Но сам Рамос настроен на продление контракта с «Реалом».

И тут начинаются проблемы. Что о них известно:

• В ноябре-декабре слабые источники (например, Onda Cero) писали, что Рамос склоняется к уходу из «Реала». Подтверждения эти слухи не нашли. А более авторитетные ребята и вовсе их опровергли.

• В конце года AS дискутировал на тему возможной зарплаты Алабы в «Реале», если он согласится на переход. Газета сравнила ожидания Алабы с чистым окладом Рамоса – написало, что второй получает 12 млн евро в год.

• 2021-й начинается для взаимоотношений Рамоса и «Реала» очень напряженно. Брат и агент игрока Рене Рамос ретвитнул такой пост:

«Кто-то должен объяснить, как и почему мы дошли до такое состояния, когда клуб позволяет капитану и легенде появляться в абсурдных составах футболистов, которые с 1 января могут вести переговоры с другими командами».

• В битву за клики влетел средний источник El Chiringuito TV. Пишет, что для Рамоса есть два варианта. Первый – контракт на год с сохранением зарплаты. Второй – двухлетнее соглашение со срезанием зарплаты на 10%.

• Тоже El Chiringuito TV: Рамос настроен на контакт с другими клубами. Он считает, что Флорентино Перес хочет его ухода из клуба. Сам Рамос, по данным источника, сказал Пересу, что «ПСЖ» будущим летом мечтает о двух суперподписаниях – его и Месси.

То же медиа сообщило, что Рамос встретился с Пересом и лично сказал ему, что выслушает предложения от других клубов.

• Слово уже более авторитетному медиа – Marca. Она пишет, что Рамос хочет получать в «Реале» 12 млн евро в год.

Зидан поддерживает в этом вопросе капитана и просит у клуба продления соглашения с ним. Он сказал: «На данный момент он в клубе. В футболе гадать не получится. Но мы хотим, чтобы ситуация разрешилась поскорее».

И тут возникает проблема. Рамос хочет контракт на два года. Но ему 34, и даже статусы капитана и легенды клуба не спасают его от пункта в политике клуба.

«Реал» не предлагает длительных контрактов игрокам 30+. Это решение принято в пользу развития молодежного сектора

В клубе называют это «контрактный кодекс». И он гласит, что ни один игрок, который достиг возрастной отметки в 30+, не сможет получить в дальнейшем продление контракта больше, чем на один сезон.

Зачем это принято:

Для усиления позиций молодежного сектора. Не многие игроки согласны на такую сделку. Молодые футболисты могут занять места этих игроков.

Для увеличения зарплатного фонда. Новые сделки для возрастных футболистов предполагают уменьшение их зарплаты.

Политику лично поддерживает президент «Реала» Флорентино Перес. Он говорит: «Я горжусь устоявшейся традицией. Это позволяет нам поддерживать возрастной баланс в команде, не делая состав либо слишком молодым, либо слишком старым».

Важное замечание: «Реал» спокойно может подписать контракт на 4 года с 29-летним игроком. Но дальше он не продлит с ним соглашение больше, чем на один сезон. Яркий пример – Тони Кроос.

Контракт Крооса с «Реалом» заканчивается летом 2023-го. На тот момент ему будет уже 33 года. Максимальный срок продления – на сезон. Он говорит:

«У меня есть два года, чтобы обдумать ситуацию. Пока что я склоняюсь к варианту, по которому я останусь в «Реале» на максимально долгий срок. Но я не исключаю своего ухода из футбола».

Почти аналогичная ситуация у Модрича. Ему 35, контракт заканчивается следующим летом. Но «Реал» готов дать ему новое соглашение только до июля-2022.

Эта политика не нравится многим игрокам. Например, Пепе ушел из «Реала» в 34-летнем возрасте. Хотя хотел продлить контракт на 3-4 сезона, чтобы завершить карьеру в «Реале». После перехода в «Бешикташ» в статусе свободного агента он сказал:

«Какая-то глупая политика. Неужели нельзя делать исключения для игроков, которые сделали для «Реала» многое. Я хотел закончить там карьеру. Но мне просто не дали. Я очень зол».

Пепе в чем-то прав. Эта политика мешает футболистам заканчивать карьеры в «Реале». Со времен Зидана это сделали только два человека:

Ежи Дудек.

Рубен Де ла Ред (правда, он сделал это в 24 года из-за проблем с сердцем).

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