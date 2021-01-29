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    Журналист Педрероль: «Реал» смирился с уходом Рамоса»

    Мадридский «Реал» потерял надежду сохранить защитника и капитана Серхио Рамоса. Контракт с ним истекает летом.

    «Рамос сказал президенту Флорентино Пересу, что будет изучать другие предложения. После этого переговоры о новом контракте прекратились и «Реал» смирился, что Серхио уйдет», – сказал журналист Хосеп Педрероль изданию Marca.

    • Рамос выступает за столичную команду с 2005 года.
    • В его активе 100 голов и 40 ассистов в 668 матчах.
    • На Рамоса претендует «ПСЖ».

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    Источник: Marca

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    29.01.2021 22:26
    Комментарии1
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      Рейтинг: +966

      Михаил_Боярский 2 часа назад

      Было бы интересно посмотреть на него в баварии. Как раз вместо шоколадки придет. уверен пару сезонов попылить еще сможет. вспоминаю хави алонсо к которому скептически относились.

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