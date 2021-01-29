Журналист Педрероль: «Реал» смирился с уходом Рамоса»

Мадридский «Реал» потерял надежду сохранить защитника и капитана Серхио Рамоса. Контракт с ним истекает летом.

«Рамос сказал президенту Флорентино Пересу, что будет изучать другие предложения. После этого переговоры о новом контракте прекратились и «Реал» смирился, что Серхио уйдет», – сказал журналист Хосеп Педрероль изданию Marca.