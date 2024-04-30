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Реакция Хиддинка на продление Семака «Зенитом» до 2030 года

30 апреля 2024, 21:58
4

Бывший тренер сборной России Гус Хиддинк прокомментировал решение «Зенита» продлить тренера Сергея Семака до 2030 года.

«Мудрое решение! Он лучший! Семак приятный и душевный человек. Здорово, что он такой, это не мешает ему одновременно быть лидером!» – сказал Хиддинк.

  • Семак в клубе с 2018 года.
  • С ним команда 5 раз взяла РПЛ.
  • «Зенит» и сейчас лидирует в таблице, а также претендует на титул в Фонбет Кубке России.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Нидерланды. Эредивизие Зенит Хиддинк Гус Семак Сергей
Комментарии (4)
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paracetamol
1714505871
Ну и зря!
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Pourquoi pas
1714510471
Старый Гусь сентиментален...
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wlad wm--google
1714579751
Так Семак ничего не решает. Как буки сценарий кинут, так и играют
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Сергей-Куприянов-vkontakt
1714631529
Сырожа думаю сам то помнит, как в Европе ни одного матча не выиграл, как дворовых возили. Так что для Сырожи "санкции в помощь" это точно, ха ха ха
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