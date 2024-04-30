Реакция Хиддинка на продление Семака «Зенитом» до 2030 года

Бывший тренер сборной России Гус Хиддинк прокомментировал решение «Зенита» продлить тренера Сергея Семака до 2030 года.

«Мудрое решение! Он лучший! Семак приятный и душевный человек. Здорово, что он такой, это не мешает ему одновременно быть лидером!» – сказал Хиддинк.

Семак в клубе с 2018 года.

С ним команда 5 раз взяла РПЛ.

«Зенит» и сейчас лидирует в таблице, а также претендует на титул в Фонбет Кубке России.

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