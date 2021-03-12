Вижу слухи, что Роналду собирается уходить из «Ювентуса». Реально?

Главное по теме.

Кто и что пишет об уходе Роналду?

Помните: инсайды не формируют точную картину вокруг ситуации. Они определяются только вашим доверием к источнику.

Вокруг Криштиану в последний год было много слухов о его уходе из «Ювентуса». Но сейчас, после вылета «Юве» из ЛЧ, их стало больше. 9 марта «Ювентус» победил в дополнительное время «Порту» (3:2), но матч в этом розыгрыше Лиги чемпионов стал для него последним.

С того момента относительно ухода Роналду из клуба появлялись такие новости:

• Спортдир «Ювентуса» Фабио Паратичи сказал: «Контракт Роналду действует еще год. Продление не является главным вопросом дня. У нас еще будет время, чтобы обсудить это».

• Один из самых авторитетных инсайдеров Италии Николо Скира (он близок к «Ювентусу» и стал одним из первых, кто сообщил о трансфере, например, Рэмзи) написал, что клуб рассматривает продажу Роналду из-за его высокой зарплаты.

• Источник помощнее – главный инсайдер современности Фабрицио Романо. Он говорит, что «Ювентус» перед новым сезоном устроит перестройку. Маккени, Де Лигт, Щенсны и Кьеза будут неприкасаемыми фигурами. С Роналду «Ювентус» вскоре обсудит его будущее.

• El Chiringuito TV: агент Роналду Жорже Мендеш обсудил с «Реалом» его возвращение. Инсайд примерно подтверждается тем, что Мендеш последние полмесяца провел в Испании.

• AS: Роналду лично изучает возможность возвращения в «Реал». «Ювентус» знает о желании Роналду вернуться и не будет препятствовать ему в этом.

• Еще слова Паратичи. Он заявил, что Роналду будет будущим «Ювентуса».

• CBS Sports (средний источник) написал, что будущее Роналду решится в конце сезона. Сам он настроен на смену обстановки.

• Параллельно Зидан говорил: «Это [переход Роналду] может произойти. Мы знаем, какой это человек, понимаем, что он сделал в Мадриде, но сейчас Роналду – игрок «Ювентуса», нужно это уважать».

• AS озвучил примерный ценник на Роналду – 25 млн евро. За несколько дней до этого Corriere dello Sport написал: для того чтобы отбить все затраты на Роналду, «Ювентус» должен продать его за 29 млн евро.

• Тут и вице-президент «Юве» Павел Недвед подключился и сказал, что Роналду почти неприкасаем.

• Последняя информация от Marca: Роналду доработает контракт до конца, но в следующем сезоне он потребует усиление состава. Инсайд опровергается словами Недведа из начала сезона – никто в «Юве» не стоит выше руководства.

А что, есть предпосылки для ухода Роналду?

Да, есть. Прошлым летом «Ювентус» поменял Маурицио Сарри, назначил Андреа Пирло и запустил новую систему внутри клуба. Основная задача – сделать боеспособную команду, которая будет бороться за победу в ЛЧ со «своим» тренером во главе.

Между такой идеологией и процессом создания бездушного бренда тонкая грань. И «Ювентус» ее переступил – об этом мы подробнее рассказали в материале на нашем партнерском сайте «Гол». Вместо борьбы за победу в ЛЧ – фиаско в 1/8 финала. Вместо рекордного десятого скудетто подряд – проигранное сражение за чемпионство «Интеру» и, возможно, даже «Милану».

«Ювентус» сдулся за эти полгода, а сам Роналду уже не выглядит таким опасным. Да, он все еще один из сильнейших бомбардиров Италии, но прежний шарм и влияние пропали.

Дополнительная проблема, связанная с Роналду, для «Ювентуса»: он получает очень-очень много денег. 5 февраля он отпраздновал 36-летие, по контракту он получает 31 млн евро в год – на эти деньги можно содержать трех Де Лигтов или четырех Пауоло Дибал.

Кстати, зарплата Роналду напрямую влияет на некоторые нефутбольные проекты семьи Аньелли. Когда Роналду только приехал в «Ювентус», появились задержки по выплатам зарплаты работникам FIAT. Сейчас проблема сохраняется: финансирование частично урезано, потому что предприятие выплачивает половину зарплаты Роналду.

За почти три года в Италии Роналду поспособствовал двум победам в Серии А, но качественно «Ювентус» к победе в Лиге чемпионов не приблизил. Сейчас у клуба есть два варианта:

1. Оставить дорогого ветерана, заплатить ему еще раз тонну денег и провести сезон, завися от него.

2. Выручить за Роналду хоть какие-то деньги и перезапустить проект, опираясь на других людей.

Тексты по теме:

В одних источниках Роналду сравнялся по голам с рекордсменом мира. В других – совсем нет. Какая статистика правильнее?

Сестра Роналду – певица и кулинар. В детстве она сидела с маленьким Криштиану дома и рьяно защищает сейчас