«Реал» – мрак: наезжает на судей, проигрывает важные матчи и снова остается без Азара

А впереди матчи с «Барсой» и «Сити».

В сезоне Примеры наступил определяющий отрезок, когда постепенно становится понятно, кто сильнее в гонке за чемпионство: «Реал» и «Барселона». И «Реал пока что начал этот отрезок очень невнятно. По пунктам перечислим все отрицательные моменты для «Реала»:

1. Результаты – такие себе.

За 7 дней «Реал» дважды не победил в Примере. В первый раз – «Сельте», когда забил Федор Смолов, позже сравнял и вышел вперед, а за 5 минут до конца дополнительного времени пропустил второй гол (итоговый счет – 2:2).

Во второй раз – «Леванте». И тут уж было критичнее: за 11 минут до конца основного времени матча «Леванте» реализовал второй удар в створ ворот, забив так победный гол. Игра с «Леванте» закончилась скандалом. На 47-й минуте арбитр не поставил пенальти в эпизоде, когда полузащитник Хосе Кампанья сыграл в своей штрафной рукой. Это выбесило звезд «Реала»:

• Дани Карвахаль: «Даже судьи не знаю, когда нужно свистеть игру рукой. Это странно. Неделю назад мы опережали «Барселону» на три очка, а теперь отстаем на два. Нельзя так играть».

• Серхио Рамос: «Меня злит Эрнандес (арбитр матча «Леванте» и «Валенсии»). Раньше судьи были более уважительны, и капитаны могли говорить с ними. Высокомерие или есть, или нет. Я спросил у судьи, есть ли у него проблемы лично со мной, а если есть, то пусть он мне скажет, чтобы мы могли уладить это».

Бомбанул даже Зинедин Зидан: «Это ***, потому что за неделю мы потеряли 5 очков. Но таков футбол. Нужно, получив этот опыт, двигаться вперед с силой, желанием и энергией. Это неудачный отрезок, но надо думать о следующей неделе, когда на кону будет все в этом сезоне».

2. Азар снова травмировался.

В ноябре Азар сломался – в матче с «ПСЖ» в столкновении с Менье получил микротрещину. Из-за этого он два месяца лечился и вернулся лишь в матче с «Сельтой». В матче с «Леванте» – новая травма, которая может стоить ему пары месяцев игры в футбол.

Азар получил сильный удар, и даже Зидан изначально называл этого жестким, но не очень серьезным столкновением. В реальности же у Азара была диагностирована трещина в дистальной части малоберцовой кости правой ноги. По данным AS, от этой травмы Азар может восстанавливаться более двух месяцев.

Азар травмировался в очень сложный для «Реала» отрезок сезона. В течение месяца Мадрид ждут матчи с «Барсой» и «Валенсией», две встречи с «Манчестер Сити» в ЛЧ.

Обычно «Реал» достаточно уверенно проходит февральский период сезона (худший результат – ничья и поражение). Но, похоже, сейчас есть все шансы приблизиться к неудаче сезона-2007/08 (тогда «Реал» в феврале 3 раза проиграл и лишь раз победил). Мадриду грозят важнейшие определяющие матчи сезона как Примеры, так и ЛЧ. Все это без лучшего игрока.

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