Что происходит с «Атлетико». Все совсем плохо?

Не самый удачный момент для матча с «Ливерпулем».

«Атлетико» подходит к матчу с «Ливерпулем» в худшем состоянии за восемь лет Симеоне в клубе. Команда идет на четвертом месте в лиге, в последних пяти матчах набрала пять очков и вылетела из кубка от клуба третьей лиги («Леонеса»).

В чем проблемы «Атлетико»? Действительно все так плохо?

Проблема раз – очень много травм

В обойме «Атлетико» на сезон всего 22 футболиста. Из них 11 уже успели травмироваться. Список травм огромный, поэтому самые главные: Диего Коста (13), Врсалько (13), Савич (11), Хименес (11), Триппьер (5), Лемар (5), Коке (5); (в скобках, сколько футболист пропустил матчей в сезоне).

Есть хорошие новости: прямо к матчу с «Ливерпулем» выздоровели Коке, Ариас, Хименес и Лемар.

Есть и плохие: игру точно пропустят Фелиш, Триппьер и Эррера. Участие Мораты и Диего Косты под вопросом.

Проблема два – ужасная реализация

В 24 матчах Ла Лиги «Атлетико» забил 25 голов (оуу). Это всего на гол больше, чем у «Норвича» и «Уотфорда» – последних команд АПЛ. При этом «Атлетико» создает много голевых моментов – по этому показателю они четвертые в лиге. Но по забитым голам – двенадцатые. «Атлетико» создал 37 явных голевых момента (xG), но забил всего 25 голов. Ауч.

Реализация – это смесь мастерства, психологии (о ней позже) и везения. Мастерства атаке «Атлетико» в этом сезоне действительно не хватает: Диего Коста играл мало и ниже своего уровня, а потом травмировался; Фелиш так и не адаптировался и забил всего два гола в 17 играх; Мората – единственный, кто забивает (семь голов), но с декабря играл с повреждением, а потом все-таки пропустил несколько недель.

Зимой «Атлетико» до последнего пытался подписать Кавани, но договориться не получилось – «ПСЖ» попросил» слишком много. Поэтому клуб в срочном порядке вернул из Китая Карраско – вообще не нападающего, но хотя бы кого-то.

Симеоне по ходу сезона часто говорил о плохой реализации: «Мы не забиваем, а это в футболе самое важное», – спич Чоло после «Ювентуса». И: «Мы создаем много, очень много моментов. Но не реализуем их, и это вызывает беспокойство».

Проблема три – психология

Этот сезон считается переломным для «Атлетико» – летом из клуба ушли шесть важных игроков: Годин, Хуанфран, Фелипе Луис, Гризманн, Родри, Люка Эрнандес. Все они были важными игроками основы и реальными лидерами.

Ментальность команды подкосило. Уже в начале сезона, в матче за Суперкубок, «Атлетико» не реализовал два пенальти в серии и проиграл. Ужасная реализация, поражения аутсайдерам, вылет из кубка от команды третьей лиги – все это тоже важный показатель просевшей психологии; раньше «Атлетико» часто вывозил именно на характере.

На неровную ментальную ситуацию в команде косвенно намекают многие игроки «Атлетико», но прямолинейнее всех высказался Ян Облак: «В этом году состав сильно изменился, это ощущается в игре. Есть футболисты без опыта, кто-то выходит на поле со страхом, поэтому мы часто играем зажато».

Кажется, для «Атлетико» это самый неудачный отрезок, чтобы в плей-офф ЛЧ сыграть с лучшей командой в мире.