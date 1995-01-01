«Барса» забрала форварда у «Леганеса» вне трансферного окна. Да, так можно

Сейчас объясним, почему.

«Барса» подписала форварда «Леганеса» Мартина Брайтвайта. Несколько моментов по сделке:

• Сумма трансфера – 18 миллионов евро.

• С Брайтвайтом подписан контракт на 3,5 года.

• По данным Diario Sport, «Барса» подстраховалась: если Брайтвайт не понравится за эти полгода, то летом его продадут. Это прописано в контракте игрока.

Как такое получилось: трансферное окно закрыто, а «Барса» приобрела игрока

За зиму из состава «Барсы» надолго вылетели два игрока: Усман Дембеле (разрыв проксимального сухожилия бицепса правого бедра – вылетел до середины следующего лета) и Луис Суарес (травма колена – отправился на больничный до конца мая). Ей был нужен кто-то на замену.

Фактически у «Барсы» было два выхода – подписать свободного агента (но вариантов было крайне мало) или залезть в правила Примеры. Один пункт (124.3) позволял совершить трансфер в крайнем случае, в котором и оказалась «Барселона»: если один игрок получал травму, требующую долгого восстановления, его можно заменить за 15 дней после закрытия трансферного окна.

«Барса» отзаявила Суареса и Дембеле, предоставив данные о их восстановлении: ни один из них не сыграет в течение следующих пяти месяцев – полностью удовлетворят правилам Примеры. При этом правила допускают только покупку игрока из Примеры или Сегунды. Так «Барселона» вышла на Брайтвайта из «Леганеса». У «Леганеса» не было никакой возможности сохранить Брайтвайта – «Барса» полностью придерживалась правил Лиги + выплатила «Леганесу» сумму отступных за Брайтвайта. По этой теме даже высказался генеральный директор «Леганеса» Мартин Ортега:

«Мы оказались в ситуации, которая причинила нам огромный ущерб. Мы не можем принять нынешнее положение о том, что клуб, игрок которого получил травму и выбыл на долгий срок, может осуществить трансфер в одностороннем порядке и решить проблему за счет другого клуба. Мы бы поняли, если бы подобная норма применялась в случае взаимного согласия между клубами, но действующее положение противоречит принципу равенства между клубами».

И у Ортеги есть повод для возмущений: правило Примеры рассматривает помощь только в одностороннем порядке. «Леганес», который на данном этапе потерял лучшего бомбардира, никого до конца сезона на замену Брайтвайту приобрести не сможет.

К «Барселоне» же не может быть никаких претензий – сделка одобрена правилами и руководством Лиги, к тому же она заплатила требуемую сумму для осуществления трансфера.

И да, «Барса» тоже сожалеет, что «Леганес» не подпишет никого на замену Брайтвайту. Слова президента «Барсы» Хосепа Бартомеу:

«Мы заплатили клаусулу в соответствии с правилами, хотя мы считаем, что этот пункт необходимо пересмотреть, потому что это несправедливо, что теперь «Леганес» не может никого подписать».

Зачем Брайтвайт понадобился «Барсе»

Есть подозрение, что это временная замена травмированным игрокам. Даже с учетом долгосрочного вылета из состава Суареса и Дембеле Брайтвайт вряд ли станет основным игроком – у «Барсы» есть Гризманн, Месси и Фати. Плюс летом точно вернется Суарес, к осени будет доступен Дембеле. В этом случае инсайд Diario Sport о том, что «Барса» без проблем продаст Брайтвайта летом, похож на правду – Брайтвайт просто не понадобится клубу.

Что известно о Брайтвайте:

1. Никогда не играл в топ-клубах. Хотя, по данным The Guardian, после 4 сезонов в «Тулузе» его звали в «Рому». Но он уехал в «Мидлсбро».

2. У Брайтвайта есть сайт о себе. В графе с биографией нескромно указано: «Один из самых больших талантов мирового футбола». Сайт не обновлялся с того момента, когда он играл за «Тулузу».

3. Самый большой скандал в карьере Брайтвайта связан с переходом в «Мидлсбро». При Гари Монке он стабильно играл, но Тони Пулис не разглядел в нем футболиста основы. Брайтвайт дважды уходил в аренду (в «Бордо» и «Леганес»), а потом прошелся по Пулису в своем твиттере: написал, что не нравится его футбол, что твиты – главная нагрузка на него за все время контракта с «Мидлсбро».

4. Брайтвайт – парень с почти идеальной репутацией (ее портит лишь ссора с «Мидлсбро»). Вы не найдете его на дискотеках и в барах, потому что он – примерный семьянин: «Я встретил свою девушку во Франции, и это важнейшее событие в моей жизни. На тот момент у нее уже было двое маленьких детей – это заставило меня взрослеть быстрее».

5. Брайтвайт родился в спортивной семье. Его отец был легкоатлетом (бегал спринты), потом играл в футбол на полупрофессиональном уровне. Младшая сестра новичка «Барсы» играет сейчас в женской юношеской сборной Дании.

6. Этот переход мог не произойти. Как и вся карьера Брайтвайта. Когда ему было 5 лет, врачи диагностировали у него смягчение бедренной кости, из-за чего он два года провел в инвалидном кресле.

«Это было мучительно. Врачи говорили, чтобы я забыл о футболе, что у меня не будет никакой карьеры. Я лечился и верил в чудо. В итоге я два года был на инвалидной коляске, а потом наконец-то встал на свои ноги. Это было здорово. Я снова играл в футбол», – говорил Брайтвайт.

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