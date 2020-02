Мы запутались, как относиться к Дембеле. Он отвратительно себя ведет, но его все равно жалко

В истории футбола только за четырех игроков клубы платили больше денег, чем за Дембеле. По данным transfermarkt, Это Неймар (222 миллиона), Мбаппе (145), Коутиньо (145), Фелиш (126). За Дембеле «Барса» отдала 125 миллионов евро.

По данным того же transfermarkt, только за Неймара переплатили сильнее, чем за Дембеле. Портал оценивал Неймара в 100 миллионов на момент перехода, а «ПСЖ» отдал 222 (разница 122). Дембеле стоил 33 миллиона, а за него заплатили 125 (разница 92).

Неймар не оправдывает сумасшедшую сумму, но хотя бы играет и всегда держит уровень. А вот Дембеле играет слабо и очень мало.

Лето 2017-го. Усман Дембеле провел мощнейший сезон в «Боруссии». Его называют главным талантом планеты. Он со скандалом уходит из клуба (бойкотировал тренировки и отказался играть за «Боруссию»). «Барса» уверена, что заменит им Неймара. Но – первый сезон: две травмы, крохи игровых минут, всего три гола за сезон. И огромные проблемы вне поля.

Сначала он всего два раза набил мяч во время традиционной чеканки на презентации. Потом он долго адаптировался к новой команде и стране. Был замкнутым и мало с кем общался в команде. Не соблюдал диеты. Опаздывал на командные собрания. Досрочно заканчивал тренировки из-за болей в желудке. Мало спал из-за видеоигр.

По ходу первого сезона вокруг игрока всплывали неприятные факты. На Дембеле подал в суд владелец дома, в котором футболист жил в Дортмунде. Арендодатель был недоволен, в каком состоянии Дембеле оставил дом и сказал, что тот жил как свинья. Футболист оставил после себя неоплаченные счета, пятна на стенах и горы мусора.

В Барселоне Дембеле жил в отеле. А потом снял роскошный особняк – трехэтажный, с общей площадью в 750 кв.м, с гаражом на четыре парковки, кинотеатром и шикарной террасой с видом на город.

Дом предусматривал кучу комнат для гостей. Дембеле мало общался с командой и компенсировал это своими друзьями, которые жили вместе с ним. «Барса» тогда из-за проблем игрока с питанием наняла ему личного повара, но Дембеле его быстро уволил. А потом повар рассказал, как жил футболист:

«Усман – хороший парень, но его жизнь находится не в его руках. Он живет со своим дядей и лучшим другом, которые не смеют ему ничего сказать. Это ухабистая жизнь. Я никогда не видел алкоголя, но он вообще не соблюдает время на запланированный отдых, вокруг него не было четко выстроенного режима, который нужен профессионалу».

К психологическим сбоям добавились большие проблемы со здоровьем (или наоборот?). За два с половиной сезона в «Барсе» Дембеле из-за травм пропустил 322 дня (61 матч).

Летом 2019-го «Барсе» надоели слабая форма Дембеле, его травмы и дисциплина буйного школьника; клуб хотел его продать. Но сам футболист сказал, что не собирается никуда уходить и хочет стать легендой «Барселоны». Совсем не удивительно: сейчас он получает 11 миллионов евро в год, а контракт заканчивается только в 2023 году.

Но, кажется, летом Дембеле действительно был настроен исправиться. Он досрочно вернулся из отпуска, чтобы скорее приступить к тренировкам и набрать форму. Но травмировался уже в первом туре. И снова нарушил правила.

После матча с «Атлетиком» в первом туре Усман проигнорировал медосмотр. Нарочно – он понимал, что получил повреждение. Парня настолько задолбали травмы, что он стал избегать врачей и оправдывал свое состояние усталостью. Но позже все-таки пришлось встретиться с медперсоналом, который подтвердил: Дембеле снова травмирован.

Дальше – снова ужас. Дембеле вылечился, но уже через пару игр наорал на судью, получил красную и дисквалификацию на два матча; естественно, это очень не понравилось боссам «Барсы».

После дисквалификации Дембеле отыграл две игры и снова серьезно травмировался. Это было настолько шоком, что даже Суарес высказался в прессе: «Врачи должны выяснить, что с ним происходит. И больше не допускать его травм».

Дембеле пропустил декабрь и январь, ездил лечиться в Катар. И совсем недавно начал тренироваться с «Барсой». Новый тренер «Барсы» Кике Сетьен хвалил Усмана и обещал ему важное место в команде:

«У него очень необычные таланты и мы попробуем извлечь из них максимум. Он многое отдает команде независимо от того, на какой позиции играет. Я чуть не расплакался, когда увидел, как тяжело он трудится Дембеле. Мы дадим ему мяч, и он покажет все, на что способен. Мы надеемся, что его выступления будут стабильными».

Barcelona winger Ousmane Dembele could reportedly miss the rest of the season after tearing his hamstring on his comeback from injury pic.twitter.com/f1mvQWWFos