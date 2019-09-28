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Зинедин Зидан
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Текст
Почему Хвича так крут в «Наполи» и можно ли его уже сравнивать с Марадоной? Нам рассказал об этом журналист из Италии
4
22:20
Слуцкий высказался об увольнении Бердыева из «Сочи»
21:54
Мане может уйти из «Баварии» из-за удара по лицу Сане
21:08
Овчинников назвал состав «Ростова» «товарно-пассажирским»: команда идет в РПЛ 2-й
2
20:58
Анчелотти рассказал, с кем хочет сыграть в финале Лиги чемпионов
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22:30
Ролан Гусев охарактеризовал Абрамовича
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21:42
Оффтоп
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Дуду оценил шансы Малкома и Клаудиньо сыграть за сборную Бразилии
21:25
Где смотреть матч «Милан» – «Наполи»: 1/4 финала Лиги чемпионов
21:20
Оффтоп
КХЛ. ЦСКА выиграл серию со СКА и встретится с «Ак Барсом» в финале
21:00
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«Реал» против «Челси»! Получите 2000 рублей бесплатно и ставьте на топ-матч Лиги чемпионов
20:49
Тен Хаг хочет переманить в «Манчестер Юнайтед» самого дорогого игрока Англии
20:43
«Реал» – «Челси»: стартовые составы на 1/4 финала Лиги чемпионов
20:29
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20:24
Ледяхов объяснил спад «Спартака»
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Сазонов ответил, почему предпочел Грузию России
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20:11
Дуду объяснил фразу «Гинер все купил» завистью соперников ЦСКА
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19:56
Рианчо дал совет Карпину, что нужно сделать для выигрыша трофеев
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19:55
Прогнозы и коэффициенты на матч «Реал» – «Челси»
19:54
Где смотреть матч «Реал» – «Челси»: 1/4 финала Лиги чемпионов
19:47
Игроки «Баварии» подрались после разгрома от «Манчестер Сити»
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19:40
Сперцян прокомментировал интерес из Европы
19:09
В РФС рассказали, сколько туров пропустит судья Иванов
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19:05
Стали известны претенденты на проведение Евро-2028 и Евро-2032
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18:59
Оффтоп
МИД России запретил въезд в страну двум канадским фигуристкам
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18:50
Владелец «Челси»: «Сегодня мы победим «Реал» со счетом 3:0»
5
18:39
Фанаты «ПСЖ» призвали уволить Гальтье из-за расистских высказываний: официальное заявление
1
18:28
Немецкий защитник из Серии А перейдет в клуб из России: агент подтвердил
1
18:20
«Базель» предложил 2 миллиона за 20-летнего россиянина
1
18:13
Иванов не будет судить в 23 туре РПЛ: он допустил 2 ошибки в пользу «Спартака» в игре с «Динамо»
7
18:04
Канчельскис призвал Малкома и Клаудиньо уезжать из России
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17:52
В «Ессентуках» заявили о роспуске команды после поражения 0:15
17:44
Дуду назвал ЦСКА самым популярным клубом России: «У «Спартака» есть Кубок УЕФА?»
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Зинедин Зидан - посты
Тренер
Имя
Зинедин
Фамилия
Зидан
Гражданство
Франция
Дата рождения
23 июня 1972
Статистика
Новости
Статьи
Посты
28.09.2019 17:35
Атлетико – Реал прогноз и ставка на матч 28 сентября 2019. Испания Примера
Футбол. Чемпионат Испании Примера 2019/20 7-й тур. Прогноз и ставка на матч Атлетико – Реал. Начало 28 сентября 2019г в 22:00 мск.
21.08.2019 21:09
Валерий Лобановский и топ 50 величайших тренеров в истории
Валерий Лобановский вошел в рейтинг топ-50 лучших тренеров в истории футбола по версии 90min
11.08.2019 10:24
Неймар: Барселона или Реал ? ПСЖ нужен Дибала
Леонардо подтвердил переговоры о трансфере игрока Неймара (правда, не уточнил клуб). И это уже похоже на реальную попытку подрыва трансферного окна.
28.07.2019 11:30
Гарет Бэйл переходит в Цзянсу Сунин.
Бэйл прибыл в Китай для подписания контракта с «Цзянсу Сунин». 30-летний валлиец подпишет трeхлетний контракт с «Цзянсу Сунин». Принципиальная договорeнность о сделке достигнута, сторонам осталось лишь уладить незначительные детали.
07.06.2019 20:34
Реал Мадрид начал продажу футболок Эдена Азара
Мадридский «Реал» готовится к подписанию бельгийского полузащитника «Челси» Эдена Азара. В официальном магазине «Реала», который располагается в аэропорту Барселоны, начали продажу футболок с фамилией игрока.Об этом сообщает ряд футбольных изданий Ис
03.06.2019 18:25
Реал Мадрид КУПИЛ Эдена Азара в 2018 году
Эта история началась в 2018 году когда после Чемпионата Мира по футболу Реал Мадрид купил Эдена Азара. И каждый день ждут в Мадриде когда приедет к ним Азар и заменит не заменимого Роналду, но Азар не приехал.
25.05.2019 19:46
Дети футбольных легенд в большом футболе
Давайте посмотрим на детей футбольных легенд которые пошли по стопам своих отцов и решили так же играть в большой футбол. Кое – какие имена я думаю для вас станут открытием.
04.05.2019 11:02
Жозе Моуринью против Юргена Клоппа и Пепа Гвардиолы. Новости футбола
Бывший тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью после полуфинала Лиги чемпионов высказался о работе Юргена Клоппа в «Ливерпуле» и Пепа Гвардиолы в «Манчестер Сити».
01.05.2019 14:21
Неймар переходит в Реал. РАЗОБЛАЧЕНИЕ. Новости футбола сегодня
Нападающий «ПСЖ» Неймар хочет перейти в мадридский «Реал». Форвард парижан рассказал о своем желании партнеру по сборной Бразилии и защитнику «сливочных» Марсело. В программе El Chiringuito de Jugones на канале Mega эту информацию озвучил бывший гл
24.10.2017 15:22
Зидан на пути к тотальному футболу
Зидан пытается играть в футбольные фантазии, но забывает про кое-какие прагматичные шаги. Сделаем тактический разбор этих изысканий.
11.07.2017 17:02
Насколько крут союз Хамеса и «Баварии»
«Бавария» договорилась с «Реалом» об аренде Хамеса с последующим правом выкупа. В своем блоге предлагаю оценить данный трансфер.
09.07.2017 12:45
Почему Хамес и «Манчестер Юнайтед» созданы друг для друга.
Хамес Родригес объявил о своем намерении покинуть «Реал» и теперь за него началась реальная борьба между топ-клубами. О том, почему ему стоит перейти в стан «Манчестер Юнайтед», в моем блоге.
03.07.2017 13:03
Почему Мбаппе стоит предпочесть переход в «Арсенал» трансферу в «Реал»
Сага с будущим Килиана Мбаппе продолжается и мой блог предлагает вам мнение о том, почему юному таланту надо повременить с переходом в «Реал» и стоит выбрать команду Арсена Венгера.
11.05.2017 18:40
Что именно делает Зидана топ-тренером
Когда француз сходу выиграл Лигу чемпионов, многие списывали это на легкий календарь, удачу и даже багаж Рафы Бенитеса. Сейчас «Реал» снова в финале ЛЧ и наверняка выиграет Примеру.
15
01.05.2017 00:13
День Сурка?
Дерби – это всегда особенный матч. Но ещё круче, когда этот матч приходится на самый лучший еврокубковый турнир – Лигу чемпионов.
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