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    Неймар останется в «Аль-Хиляле» до конца сезона

    «Аль-Хиляль» включит нападающего Неймара в заявку на вторую часть чемпионата Саудовской Аравии, сообщает Marca. Неймар займет в составе место защитника Калиду Кулибали, которого клуб выставит на трансфер или расторгнет с ним контракт. Сообщается, что экс-игрок «Челси» не оправдывает ожиданий клуба.

    При этом продление контракта Неймара с «Аль-Хилялем» по-прежнему маловероятно. Соглашение бразильца с клубом истекает летом 2025 года.

    • 32-летний Неймар в октябре вернулся на поле после травмы крестообразной связки колена, из-за которой пропустил год.
    • В этом сезоне он провел 2 матча в азиатской Лиге чемпионов.
    • После этого Неймар получил травму бедра и выбыл на 4-6 недель.
    • Интерес к переходу бразильца проявлял «Сантос».

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    Источник: Marca

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    03.12.2024 15:16
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