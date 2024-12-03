Неймар останется в «Аль-Хиляле» до конца сезона

«Аль-Хиляль» включит нападающего Неймара в заявку на вторую часть чемпионата Саудовской Аравии, сообщает Marca. Неймар займет в составе место защитника Калиду Кулибали, которого клуб выставит на трансфер или расторгнет с ним контракт. Сообщается, что экс-игрок «Челси» не оправдывает ожиданий клуба.
При этом продление контракта Неймара с «Аль-Хилялем» по-прежнему маловероятно. Соглашение бразильца с клубом истекает летом 2025 года.
- 32-летний Неймар в октябре вернулся на поле после травмы крестообразной связки колена, из-за которой пропустил год.
- В этом сезоне он провел 2 матча в азиатской Лиге чемпионов.
- После этого Неймар получил травму бедра и выбыл на 4-6 недель.
- Интерес к переходу бразильца проявлял «Сантос».