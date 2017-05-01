День Сурка?

Дерби – это всегда особенный матч. Но ещё круче, когда этот матч приходится на самый лучший еврокубковый турнир – Лигу чемпионов.

В очередной раз судьба столкнула мадридских гигантов лицом к лицу. Повторится ли история последних встреч между этими командами, или же команда Симеоне снимет своё проклятие и выбьет «Королевский» клуб из розыгрыша Лиги чемпионов? Давайте анализировать.

«Атлетико Мадрид»

Главные потери: Хуанфран, Я.Карраско

Гостевые матчи в рамках Лиги чемпионов :

– «ПСВ» – «Атлетико» 0:1

– «Ростов» – «Атлетико» 0:1

– «Бавария» – «Атлетико» 1:0

– «Байер» – «Атлетико» 2:4

– «Лестер» – «Атлетико» 1:1

У «Матрасников» нынешний сезон складывается отнюдь не безупречно, но вся критика в адрес команды и, в частности, Диего Симеоне может рассеяться вмиг после завоевания «ушастого», которого «Красно-белые» заслужили уже давно. Главная сила «Атлетико» – командный прессинг и выгрызания мяча на каждом участке поля. Как мне кажется, дуэль будет очень интересной, так как практика показывает, что чаще всего «Бланкос» забивают именно с подачи или с углового. Но несмотря на это, последнее дерби продемонстрировало нам, что «Реалу» не стоит вновь уповать на навесы, ведь «Атлетико» в игре головой ничуть не хуже своих земляков.

Команда Симеоне не будет ехать за победой, это однозначно.Любой ничейный счёт (кроме нулевой засухи) или любая победа хозяев с разницей в один мяч (кроме 1:0), скорее всего, устроят аргентинского наставника, ибо ответный матч дома – всегда отличный психологический бонус. Гости наверняка будут сушить игру до последнего, тут и к гадалке не ходи.... Ведь особенность «Матрасников» состоит не в том, чтобы удивить своей зрелищной игрой соперника, а в том, чтобы полностью перекрыть кислород любыми способами: грязной игрой, которая уже давно никого не удивляет( ведь это одна из черт «Индейцев»), либо обычным выносом мяча на другую половину поля. Иными словами, команда сбивает аппетит оппоненту на протяжении всего матча. Также нельзя забывать, что от связки французских форвардов будет зависеть очень многое, так как Гризманн и Кевин Гамейро образовали невероятный голевой тандем: французские нападающие забили 41 гол (на двоих). И я Вас уверяю: обороне «Реала» не стоит рассчитывать на лёгкую прогулку.

«Реал Мадрид»

Главные потери: Пепе, Гарет Бэйл

Домашние матчи в рамках Лиги чемпионов :

– «Реал» – «Спортинг» 2:1

– «Реал» – «Легия» 5:1

– «Реал» – «Боруссия» 2:2

– «Реал» – «Наполи» 3:1

– «Реал» – «Бавария» 4:2

С уверенностью могу сказать, что гости не отстоят на ноль в логове «сливочных». Об этом говорят как гостевые выступления «Атлетико», так и безупречная игра ключевых футболистов «Реала», а именно Рамоса, Марсело и Даниэля Карвахаля. Ведь именно эти защитники сделали для команды не меньше, чем тройка «ВВС», и они каждый раз спасают Зидана от давления со стороны СМИ и возможного увольнения. Подопечные Зинедина прекрасно понимают, что играть первый матч дома не лучшая привилегия, особенно, когда твоим соперником является та команда, которая не позволяет воплотить в жизнь весь свой потенциал.

Не сомневаюсь, что болельщики «королевского клуба» уже поставили свечку за то, чтобы Бензема пропустил игру, а вместо него с первых минут вышел Мората. Француз алжирского происхождения в нынешнем сезоне реализовывает лишь один момент из пяти возможных. Но есть одна проблема...И она состоит в том, что у Карима не будет особо много шансов для того, чтобы огорчить Яна Облака. Если главный тренер сделает ставку на Альваро, то это будет, несомненно, правильное решение.«Реалу» будет жизненно важно забить первым, а ещё важнее будет сделать это в первом тайме, так как именно такой расклад заставит «Атлетико» оставлять свои зоны открытыми, тем самым позволяя хозяевам организовывать опасные контр – выпады, которые смогут удвоить их преимущество. Главное помнить: чем меньше остаётся времени при нулевом счёте, тем больше это будет давить на «Галактикос» и вселять уверенность в «Атлетико». Для Роналду это будет отличный шанс доказать, что голевая феерия в ворота немецкой машины не была случайностью, а для Наваса, что его возможный летний трансфер – большая ошибка. В любом случае я уверен, что в первом матче мы не испытаем всего удовольствия, которое будет в ответной встрече, ибо «Реалу» для того, чтобы похоронить интригу в противостоянии, нужно выиграть 3:0 и выше, но любой другой счёт, даже 2:0, не будет давать 100%-ой гарантии для команды Зизу.

Прогноз на первый матч: Думаю, что «Реал» всё же возьмёт своё и выиграет. Могу предположить, что счёт будет 2:1, а любителям прогнозов советую поставить на «обе забьют – да» с коэффициентом 1.80+. Также хочется, чтобы героями матча были не судьи со своими боковыми товарищами с флажками, а сами футболисты. Это необходимо хотя бы для того, чтобы ни у кого не было сомнений в том, что победил футбол, а не судейские ошибки. В любом случае нас ждёт, возможно, не самый весёлый матч в силу того, что он первый, и обе команды будут осторожничать, но это, как ни крути, дерби, а ещё больше значимости придаёт то, что это дерби в рамках лиги чемпионов.