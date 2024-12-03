«Барселона» рассмотрит предложения по де Йонгу от 20 миллионов евро

«Барселона» готова расстаться с полузащитником Френки де Йонгом по окончании сезона.

Клуб больше не намерен вести переговоры о продлении с игроком контракта, истекающего в 2026 году. Каталонцы готовы выставить хавбека на трансфер и допускают его продажу за небольшую сумму – Catalunya Ràdio утверждает, что сине-гранатовые готовы рассмотреть предложения от 20 миллионов евро.

Отмечается, что главной проблемой для «Барселоны» является высокая зарплата де Йонга – около 35 миллионов евро в год до уплаты налогов.

По данным Sport.es, на положение игрока в клубе повлияла полученная в апреле травма голеностопа, из-за которой он пропустил почти полгода. До повреждения спортивный директор «Барселоны» Деку считал полузащитника важной частью проекта, с ним хотели продлить контракт, однако срок последнего предложения истек.