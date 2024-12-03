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    • «Барселона» рассмотрит предложения по де Йонгу от 20 миллионов евро

    «Барселона» рассмотрит предложения по де Йонгу от 20 миллионов евро

    «Барселона» готова расстаться с полузащитником Френки де Йонгом по окончании сезона.

    Клуб больше не намерен вести переговоры о продлении с игроком контракта, истекающего в 2026 году. Каталонцы готовы выставить хавбека на трансфер и допускают его продажу за небольшую сумму – Catalunya Ràdio утверждает, что сине-гранатовые готовы рассмотреть предложения от 20 миллионов евро.

    Отмечается, что главной проблемой для «Барселоны» является высокая зарплата де Йонга – около 35 миллионов евро в год до уплаты налогов.

    По данным Sport.es, на положение игрока в клубе повлияла полученная в апреле травма голеностопа, из-за которой он пропустил почти полгода. До повреждения спортивный директор «Барселоны» Деку считал полузащитника важной частью проекта, с ним хотели продлить контракт, однако срок последнего предложения истек.

    • 27-летний де Йонг провел в этом сезоне 10 матчей за «блауграну».
    • Transfermarkt оценивает стоимость нидерландца в 60 миллионов евро.

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    Источник: Sport.es

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    03.12.2024 15:23
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