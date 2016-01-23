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    Спаситель Зидан

    23 января 2016
    Увольнение Рафаэля Бенитеса стало радостью для многих болельщиков мадридского «Реала». Теперь все с нетерпением ждут дебюта первого французского тренера в истории королевского клуба – Зинедина Язида Зидана.

    Увольнение Рафаэля Бенитеса стало радостью для многих болельщиков мадридского «Реала». Теперь все с нетерпением ждут дебюта первого французского тренера в истории королевского клуба – Зинедина Язида Зидана.
    Отставка Бенитеса, честно говоря, уже давно вырисовывалась. Рафа потерял доверие как фанатов, так и футболистов своей команды. Провал в «Эль-Классико», проблемы в игре команды, а также вылет из Кубка Короля и плохая форма Роналду оставили внутри клуба негативные настроения. Перемены были необходимы здесь и сейчас. Смена тренера – это то что нужно. Зизу – подходящий вариант для «Галактикос». Он давно в структуре клуба, хорошо всё знает изнутри, а также он работал плечом к плечу с Анчелотти, завоевавшим Десиму. Очень важно было оставить период трансферного окна именно Зидану, чтобы он приглашал и отпускал того, кого посчитает нужным. Так в команде остался Иско, который уже почти ушёл в аренду. Назначение Зинедина Зидана пойдет на пользу клубу, но вот пойдёт ли на пользу самому тренеру?
    Несмотря на то, что настроение в команде поменялось в лучшую сторону и многие игроки зажглись, а фанаты просто без ума от происходящего, есть нюансы, которые нужно учесть. Зизу впервые будет в роли главного тренера, если не считать резервную команду мадридского «Реала». И нужен ли ему такой дебют? Начинать с больших команд всегда сложно, не у всех получается так, как у Гвардиолы. Француз, конечно, любимец публики и большой авторитет в футбольном мире, но при первой же неудаче в роли тренера, его разнесут в пух и прах. Причём как журналисты, так и собственные фанаты. Безупречную репутацию игрока легко омрачит тренерская неудача. Я не говорю, что Зидана ожидают лишь неудачи, но и избежать их не получится. «Реал» - это клуб, в котором неудачей можно посчитать удачный сезон для многих других клубов. Здесь ставки слишком высоки и руководству клуба нужны только трофеи и самые высокие места. Выиграть Ла Лигу в этом сезоне будет крайне трудно, «Барселона» немного оторвалась, а ведь впереди «сливочных» еще и соседи из «Атлетико». Победа в Лиге чемпионов была бы шикарным тренерским дебютом, но этот турнир непредсказуем и там много команд очень высокого уровня. А из Кубка Короля мадридцы дисквалифицированы.
    Если у французского наставника ничего не получится на новой должности, то дальше ему будет труднее. А вот Флорентино Перес в этой ситуации выйдет сухим из воды, назначив летом нового тренера.

    Рейтинг: 5 Голосов: 2
    Комментарии3
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 23 января 2016, 15:51

      Мля, к чему пересказывать хорошо всем известное. Если бы ты отписался в день назначения Зидана это было бы актуально.

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      Рейтинг: +30

      Associazione Calcio Milan > Aztec58 23 января 2016, 16:50

      Да я и написал в день назначения, просто тут блог вчера завел и статьи готовые закинул
      Интересно просто, стоит писать или нет
      Узнать вообще, что из себя представляю

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      Рейтинг: +10

      Реал 7 23 января 2016, 12:17

      "Очень важно было оставить период трансферного окна именно Зидану"
      Но ведь у Реала сейчас проблемы с этим

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