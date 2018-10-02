Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ЛЧ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Игорь Чугайнов
Новости
Игорь Чугайнов - новости
Россия
6 апреля 1970 (56)
Тренер
Статистика
Новости
Чугайнов: «Контракт с «Сибирью» рассчитан на три месяца»
2018.10.02 07:55
Чугайнов: «Бразильцы несерьезно подошли к игре. За что и поплатились»
2018.06.18 07:31
Чугайнов: «Роналду? В одиночку чемпионаты мира не выигрывают»
2018.06.18 06:08
2
Чугайнов: «Игравший с «Енисеем» вратарь «Анжи» Сугробов находится в команде по блату. Так нельзя»
2018.05.18 00:54
25
Джанашия: «Если убрать Кверквелию, сзади у «Локомотива» наступит хаос»
2018.01.11 09:15
5
Чугайнов – болельщикам с файерами: «Как же задолбали!»
2017.12.11 07:56
12
Чугайнов: «Удаление повлияло на результат, но кого тут винить, кроме самого Хосонова?»
2017.11.06 07:31
5
Чугайнов: «В Кубке клубы РФПЛ выступают по принципу «получится – не получится»
2017.10.27 08:53
Чугайнов: «Авангард» – кубковая команда, а вот в ФНЛ дела пока плохи»
2017.10.27 06:43
2
Чугайнов: «У бабушек хоть какой-то доход есть, у многих футболистов за 30 – ничего»
2017.10.19 18:06
20
Чугайнов: «Семин? Если хочешь убрать тренера – зачем спешить с покупкой нападающего?»
2017.08.19 09:31
14
Чугайнов: «Просто Глушаков теперь стал прежним»
2017.08.19 07:20
7
Чугайнов: «Пашалич не равноценная замена Зобнину»
2017.08.19 06:13
5
Чугайнов назвал Глушакова лучшим игроком чемпионата, Кокорина – худшим
2017.05.19 08:30
10
Чугайнов: «Луческу – тупик для «Зенита»
2017.05.19 06:46
6
Чугайнов: «Назовите хоть одну сильную сторону Кутепова»
2017.04.21 21:23
29
Чугайнов: «Думаю, если «Зенит» не попадет в Лигу чемпионов, Луческу будет уволен»
2017.04.21 20:26
5
Чугайнов: «Смотрю отрицательно на лимит легионеров»
2017.04.21 19:09
1
Чугайнов: «У «Ростова» синдром второго сезона»
2017.04.10 08:07
5
Чугайнов делает ставку на крепкую оборону сборной России и контратаки
2017.03.30 07:05
2
Чугайнов советует вернуть Ловчева в сборную России
2017.03.25 08:22
4
Чугайнов: «Такой «Спартак» с таким футболом станет чемпионом»
2017.03.07 09:50
10
Чугайнов видит Миранчука в ЦСКА, а не в «Рубине»
2017.02.09 06:07
5
Чугайнов: «Ситуация с Миранчуком? Я на стороне футболиста»
2017.01.28 20:19
6
Чугайнов: «У меня большие сомнения по трансферу Фарфана, Самедов на голову выше»
2017.01.28 18:59
6
Чугайнов: «В 2006 году «Зенит» просматривал Фарфана, но за него требовали серьезные деньги»
2017.01.28 17:02
3
Чугайнов: «Самедов безусловно был значимым игроком для «Локомотива»
2017.01.16 14:13
Чугайнов: «Семин в целом все тот же, а вот огонек – уже нет»
2016.11.12 13:52
3
Чугайнов: «Мы сами сделали так, что футболисты торгуют не мастерством, а паспортами»
2016.11.12 11:47
9
Чугайнов: «Кокорин и Мамаев – ангелы по сравнению с тем, что взращивается сейчас»
2016.11.12 08:55
18
1
2
3
Главные новости
Турнирная таблица Лиги чемпионов после 4 туров
01:32
Лига чемпионов. «Комо» Сеска на выезде стер в порошок «Ланс» (9:1)
00:58
Лигу чемпионов предложили сократить до 16 клубов
00:27
1
Общемировая организация определила Батракова как «уникальный талант»
00:11
Ожидания Радимова от Гусева в «Ахмате»
Вчера, 23:59
Видео
Судья показал 53 красных карточки во время матча в Бразилии
Вчера, 23:31
4
Фото
Игрок «Галатасарая» вновь перепутал Батракова с Головиным
Вчера, 23:17
1
Видео
Сафонов посетил в Париже матч другого россиянина
Вчера, 22:51
1
Лига чемпионов. «Реал» победил команду Николича (3:2), «Ливерпуль» проиграл «Фенербахче» (2:3)
Вчера, 22:40
4
«Хоть вешайся»: топ-комментатор «Матч ТВ» поделился личными проблемами
Вчера, 21:45
3
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+