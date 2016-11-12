Чугайнов: «Семин в целом все тот же, а вот огонек – уже нет»

Экс-защитник «Локомотива» Игорь Чугайнов поделился мнением о главном тренере железнодорожников Юрии Семине. По его словам, 69-летний специалист стал менее эмоциональным, чем при их первой встрече много лет назад.

– Сейчас Семин все тот же, что был и при первой вашей встрече?

– В целом – да, но огонек уже не тот.

– 69 лет – это серьезно?

– Конечно. Сейчас он уже так прыгать не может, как в 43 года. Кажется, ему было столько, когда мы познакомились…

– Прыгает он как раз знатно. Видели кадр этого года из Краснодара?

– Сколько я его знаю, он был худым. С таким весом – нормальный прыжок.

– 69 лет!

– Человек держит себя в форме. Честно скажу, я бы так уже не смог. Но про огонек в глазах – это я уже о другом. Семину не хватает выплеска эмоций, «варежки сними» и все такое.

– Что еще он кричал?

– «Ууу… дуби-и-ина-а-а».

– Мотивировало?

– Конечно. Злишься и думаешь: «Что ты там кричишь-то»?