Игорь Чугайнов - статистика
Тренер
|Имя
|Игорь
|Отчество
|Валерьевич
|Фамилия
|Чугайнов
|Команда
|Новосибирск
|Гражданство
|Россия
|Дата рождения
|6 апреля 1970
|Имя
|Игорь
|Отчество
|Валерьевич
|Фамилия
|Чугайнов
|Команда
|Новосибирск
|Гражданство
|Россия
|Дата рождения
|6 апреля 1970
|Дата
|Матч
|Турнир
|02.04.2023
|Иртыш
|4 : 0
|Новосибирск
|Россия. Вторая лига. Группа 4, 18 тур
|09.04.2023
|Новосибирск
|0 : 0
|Тюмень
|Россия. Вторая лига. Группа 4, 19 тур
|Команда
|Игр
|Побед
|Поражений
|Ничьих
|Новосибирск
|22
|5
|5
|12
|Дата
|Матч
|24.07.2022
|Новосибирск
|0 : 0
|Челябинск
|30.07.2022
|Зенит-Ижевск
|2 : 4
|Новосибирск
|07.08.2022
|Новосибирск
|0 : 1
|Торпедо Миасс
|14.08.2022
|Тюмень
|2 : 2
|Новосибирск
|21.08.2022
|Новосибирск
|0 : 1
|Иртыш
|13.11.2022
|Новосибирск
|1 : 4
|Динамо
|03.09.2022
|Носта
|0 : 0
|Новосибирск
|10.09.2022
|Новосибирск
|2 : 1
|Урал-2
|18.09.2022
|Химик-Август
|2 : 3
|Новосибирск
|25.09.2022
|Амкар-Пермь
|0 : 1
|Новосибирск
|02.10.2022
|Новосибирск
|1 : 1
|Оренбург-2
|08.10.2022
|Оренбург-2
|1 : 1
|Новосибирск
|16.10.2022
|Новосибирск
|1 : 1
|Амкар-Пермь
|23.10.2022
|Новосибирск
|2 : 1
|Химик-Август
|30.10.2022
|Урал-2
|3 : 2
|Новосибирск
|06.11.2022
|Новосибирск
|1 : 1
|Носта
|27.08.2022
|Динамо
|0 : 0
|Новосибирск
|02.04.2023
|Иртыш
|4 : 0
|Новосибирск
|09.04.2023
|Новосибирск
|0 : 0
|Тюмень
|16.04.2023
|Торпедо Миасс
|0 : 0
|Новосибирск
|22.04.2023
|Новосибирск
|0 : 0
|Зенит-Ижевск
|29.04.2023
|Челябинск
|0 : 0
|Новосибирск