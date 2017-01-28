Чугайнов: «Ситуация с Миранчуком? Я на стороне футболиста»

Бывший футболист «Локомотива» Игорь Чугайнов прокомментировал возможный уход полузащитника «железнодорожников» Алексея Миранчука в «Рубин».

«Я на стороне футболиста. Это у нас в советское время был клубный патриотизм, но в последнее время все решают деньги. Если раньше после завершения карьеры людей устраивали на работу, то сейчас о человеке забывают практически на следующий день. В таких условиях есть задача заработать деньги. Да, это не совсем правильно, но не могу осуждать людей, о которых уже завтра забудут, я знаю, о чем говорю.

Ротация состава происходит в любом клубе, сейчас это происходит в «Локомотиве». Но уходят ведущие игроки, причем россияне, и пока я не вижу новых людей, которые смогли бы их заменить. На рынке россиян не так много, и вопрос встает достаточно серьезно», – сказал Чугайнов.