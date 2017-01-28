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Чугайнов: «Ситуация с Миранчуком? Я на стороне футболиста»

28 января 2017, 20:19
6

Бывший футболист «Локомотива» Игорь Чугайнов прокомментировал возможный уход полузащитника «железнодорожников» Алексея Миранчука в «Рубин».

«Я на стороне футболиста. Это у нас в советское время был клубный патриотизм, но в последнее время все решают деньги. Если раньше после завершения карьеры людей устраивали на работу, то сейчас о человеке забывают практически на следующий день. В таких условиях есть задача заработать деньги. Да, это не совсем правильно, но не могу осуждать людей, о которых уже завтра забудут, я знаю, о чем говорю.

Ротация состава происходит в любом клубе, сейчас это происходит в «Локомотиве». Но уходят ведущие игроки, причем россияне, и пока я не вижу новых людей, которые смогли бы их заменить. На рынке россиян не так много, и вопрос встает достаточно серьезно», – сказал Чугайнов.

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Локомотив Рубин Миранчук Алексей Чугайнов Игорь
Комментарии (6)
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Антибиотик
1485627890
Какой патриотизм? Ты в свое время получал охренительную зарплату с учетом тех цен и прежнего уровня жизни. Простые люди даже мечтать о таких деньгах не могли. А насчет Миранчука, белее чем уверен, ничего не выйдет из этого маленького коммерсанта. Нужно скидывать, пока возможно.
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Joko21
1485629594
Мне тоже кажется, что из Миранчука ни чего не получится. Уйдет в Рубин за большими деньгами, осядет на скамейке, а потом через пару лет в лучшем случае увидим его в условной Томи или Анжи, в худшем - клубах ФНЛ
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Fanfurik
1485642087
че вы на него нехали,мож бомбанет))))
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fon_der_tan
1485676158
Какой то ты Игорь стал Локо хейтер(
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TERIA-76
1485677958
Кто сказал, что Миранчук ведущий игрок)))
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