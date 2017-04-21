Чугайнов: «Думаю, если «Зенит» не попадет в Лигу чемпионов, Луческу будет уволен»

Бывший футболист сборной России Игорь Чугайнов поделился мнением об игре «Зенита» в текущем сезоне, а также предположил, что если питерский клуб не попадет в Лигу чемпионов, главный тренер команды Мирча Луческу будет отправлен в отставку.

«На 99 процентов вопрос по чемпиону решен. Это понимают и «Зенит» с ЦСКА. Но есть борьба за место в Лиге чемпионов. У «Зенита» расписание матчей будет полегче и ЦСКА нельзя терять очки. Думаю, если «Зенит» не попадет в ЛЧ, то это станет последним ударом по Луческу. Решение по назначению румынского специалиста является спорным», – сказал Чугайнов.

«Спартак» на данный момент возглавляет турнирную таблицу РФПЛ, ЦСКА располагается на второй строчке, «Зенит» – третий.

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