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    Чугайнов: «Думаю, если «Зенит» не попадет в Лигу чемпионов, Луческу будет уволен»

    Бывший футболист сборной России Игорь Чугайнов поделился мнением об игре «Зенита» в текущем сезоне, а также предположил, что если питерский клуб не попадет в Лигу чемпионов, главный тренер команды Мирча Луческу будет отправлен в отставку.

    «На 99 процентов вопрос по чемпиону решен. Это понимают и «Зенит» с ЦСКА. Но есть борьба за место в Лиге чемпионов. У «Зенита» расписание матчей будет полегче и ЦСКА нельзя терять очки. Думаю, если «Зенит» не попадет в ЛЧ, то это станет последним ударом по Луческу. Решение по назначению румынского специалиста является спорным», – сказал Чугайнов.

    «Спартак» на данный момент возглавляет турнирную таблицу РФПЛ, ЦСКА располагается на второй строчке, «Зенит» – третий.

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    Источник: Спорт FM

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    21.04.2017 20:26
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +1557

      Mahone 22 апреля 2017, 11:20

      Состав сильный у Зенита!!!!!! Но им нужно умело воспользоваться

      0
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      Рейтинг: +1557

      Mahone 22 апреля 2017, 11:20

      Думаю с Луческу тяжеловато будет попасть и что то выиграть в Росиии!!!!!!!!!!!

      0
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      Рейтинг: +11234

      alp 21 апреля 2017, 22:15

      Луческа будет уволен в любом случае в конце сезона. давно заслужил

      2
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 21 апреля 2017, 21:10

      Гоните цыгана-не нужна вам такая тряпка.

      0
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      Рейтинг: +286

      Cant Stop 21 апреля 2017, 21:04

      99% не много ли?)

      1
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