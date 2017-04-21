Чугайнов: «Смотрю отрицательно на лимит легионеров»

Бывший защитник сборной России Игорь Чугайнов поделился мнением об игре футболиста ЦСКА Алексея Ионова, а также заявил, что лимит на легионеров развращает молодых российских игроков.

«У Ионова потенциал намного выше. Думаю, он мог бы лучше играть. Футболист обладает ударами с двух ног. Ионов себя не раскрыл. Смотрю отрицательно на лимит легионеров. Идет развращение молодых игроков, искусственный рост зарплат. Были времена, когда мы и близко не могли подойти к бюджетам европейских клубов. Но «Спартак», «Локомотив» проявляли себя на европейской арене. Значит, далеко не в деньгах вопрос», – заявил Чугайнов.

На счету Ионова в текущем сезоне РФПЛ 21 матч и три забитых гола.

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