Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Чугайнов: «Смотрю отрицательно на лимит легионеров»

    Бывший защитник сборной России Игорь Чугайнов поделился мнением об игре футболиста ЦСКА Алексея Ионова, а также заявил, что лимит на легионеров развращает молодых российских игроков.

    «У Ионова потенциал намного выше. Думаю, он мог бы лучше играть. Футболист обладает ударами с двух ног. Ионов себя не раскрыл. Смотрю отрицательно на лимит легионеров. Идет развращение молодых игроков, искусственный рост зарплат. Были времена, когда мы и близко не могли подойти к бюджетам европейских клубов. Но «Спартак», «Локомотив» проявляли себя на европейской арене. Значит, далеко не в деньгах вопрос», – заявил Чугайнов.

    На счету Ионова в текущем сезоне РФПЛ 21 матч и три забитых гола.

    Фантазиста: угадай события Эль Класико и выиграй призы от «Темпл Бар»

    Источник: Спорт FM

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    21.04.2017 19:09
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 21 апреля 2017, 23:53

      просто таких легионеров как в большинстве наших команд не должно быть да еще с такими зарплатами какие бы им нигде не дали

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11