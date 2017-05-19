Чугайнов: «Луческу – тупик для «Зенита»

Бывший защитник «Локомотива» Игорь Чугайнов назвал главного фаворита в гонке за серебро. По его мнению таковым является ЦСКА. После 29 туров армейцы идут на второй строчке в турнирной таблице Премьер-лиги, опережая «Зенит» на одно очко.

– Кто фаворит в гонке за серебро?

– ЦСКА. Вряд ли дома в матче с «Анжи» возникнут проблемы. «Локомотив» же точно даст бой «Зениту». Впрочем, дело не только в календаре.

– А в чем?

– Армейцы больше заслуживают места в Лиге чемпионов. «Зениту» они уступают и по составу, и по финансовым возможностям. Но в этих условиях сработали прекрасно, выжали максимум. А руководителям «Зенита» нужно проанализировать ситуацию и задуматься, почему команда проваливает второй год подряд. Не исключено, произойдут какие-то изменения в структуре клуба.

– Луческу – тупик для «Зенита»?

– Да. Ему так и не удалось выстроить командную игру. Набрал дорогих футболистов почти на два состава, однако никто из новичков «Зенит» не усилил. Не будем забывать и о том, что Луческу в июле стукнет 72. Зачем иностранцу в таком возрасте рисковать здоровьем ради побед российского клуба?