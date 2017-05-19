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    Чугайнов: «Луческу – тупик для «Зенита»

    Бывший защитник «Локомотива» Игорь Чугайнов назвал главного фаворита в гонке за серебро. По его мнению таковым является ЦСКА. После 29 туров армейцы идут на второй строчке в турнирной таблице Премьер-лиги, опережая «Зенит» на одно очко.

    – Кто фаворит в гонке за серебро?

    – ЦСКА. Вряд ли дома в матче с «Анжи» возникнут проблемы. «Локомотив» же точно даст бой «Зениту». Впрочем, дело не только в календаре.

    – А в чем?

    – Армейцы больше заслуживают места в Лиге чемпионов. «Зениту» они уступают и по составу, и по финансовым возможностям. Но в этих условиях сработали прекрасно, выжали максимум. А руководителям «Зенита» нужно проанализировать ситуацию и задуматься, почему команда проваливает второй год подряд. Не исключено, произойдут какие-то изменения в структуре клуба.

    – Луческу – тупик для «Зенита»?

    – Да. Ему так и не удалось выстроить командную игру. Набрал дорогих футболистов почти на два состава, однако никто из новичков «Зенит» не усилил. Не будем забывать и о том, что Луческу в июле стукнет 72. Зачем иностранцу в таком возрасте рисковать здоровьем ради побед российского клуба?

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    19.05.2017 06:46
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +24

      clausmensen 19 мая 2017, 20:51

      а изначально был топчик)

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      Рейтинг: +364

      neofizer 19 мая 2017, 15:11

      в точку.

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      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 19 мая 2017, 10:58

      Тупик у Локомотива, а у Зенита апогей. Или перигей.
      Астрономам видней.
      Заметьте, я не использовал напрашивающуюся рифму.
      О кей.

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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 19 мая 2017, 10:05

      каких дорогих футболистов? где он их увидел наоборот дорогих то и продали а осталась одна шушера если Чуганок считает что Молло Цалагов Новосельцев дорогие тогда Кокорин просто бесценный на уровне Роналду кстати только за Эрнани заплатили по моему 8 лямов и Жулиано то ли 7 то ли тоже 8 и все, Рубин и то в два раза больше потратил бабла а толку ноль,а Иванович бесплатно пришел его Абрамович Зениту подарил и тренер тут не виноват с такими игрочишками никто команду не состряпает

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      Рейтинг: +496

      firs04 19 мая 2017, 10:02

      Такого слабого Зенита, как и нашей сборной не было давно

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      Рейтинг: +24996

      bset 19 мая 2017, 08:14

      Просто пора перестать нанимать ноющих тренеров. У нас на трибунах был баннер "Хватит ссать - пора играть", болельщикам Зенита подошел бы "Хватит ныть - пора играть".

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