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Чугайнов: «Луческу – тупик для «Зенита»

19 мая 2017, 06:46
6

Бывший защитник «Локомотива» Игорь Чугайнов назвал главного фаворита в гонке за серебро. По его мнению таковым является ЦСКА. После 29 туров армейцы идут на второй строчке в турнирной таблице Премьер-лиги, опережая «Зенит» на одно очко.

– Кто фаворит в гонке за серебро?

– ЦСКА. Вряд ли дома в матче с «Анжи» возникнут проблемы. «Локомотив» же точно даст бой «Зениту». Впрочем, дело не только в календаре.

– А в чем?

– Армейцы больше заслуживают места в Лиге чемпионов. «Зениту» они уступают и по составу, и по финансовым возможностям. Но в этих условиях сработали прекрасно, выжали максимум. А руководителям «Зенита» нужно проанализировать ситуацию и задуматься, почему команда проваливает второй год подряд. Не исключено, произойдут какие-то изменения в структуре клуба.

– Луческу – тупик для «Зенита»?

– Да. Ему так и не удалось выстроить командную игру. Набрал дорогих футболистов почти на два состава, однако никто из новичков «Зенит» не усилил. Не будем забывать и о том, что Луческу в июле стукнет 72. Зачем иностранцу в таком возрасте рисковать здоровьем ради побед российского клуба?

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Локомотив ЦСКА Зенит Луческу Мирча Чугайнов Игорь
Комментарии (6)
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bset
1495170890
Просто пора перестать нанимать ноющих тренеров. У нас на трибунах был баннер "Хватит ссать - пора играть", болельщикам Зенита подошел бы "Хватит ныть - пора играть".
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firs04
1495177320
Такого слабого Зенита, как и нашей сборной не было давно
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Garrincha58
1495177540
каких дорогих футболистов? где он их увидел наоборот дорогих то и продали а осталась одна шушера если Чуганок считает что Молло Цалагов Новосельцев дорогие тогда Кокорин просто бесценный на уровне Роналду кстати только за Эрнани заплатили по моему 8 лямов и Жулиано то ли 7 то ли тоже 8 и все, Рубин и то в два раза больше потратил бабла а толку ноль,а Иванович бесплатно пришел его Абрамович Зениту подарил и тренер тут не виноват с такими игрочишками никто команду не состряпает
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subbotaspartak
1495180701
Тупик у Локомотива, а у Зенита апогей. Или перигей. Астрономам видней. Заметьте, я не использовал напрашивающуюся рифму. О кей.
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neofizer
1495195891
в точку.
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clausmensen
1495216267
а изначально был топчик)
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