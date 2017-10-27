Чугайнов: «В Кубке клубы РФПЛ выступают по принципу «получится – не получится»

Главный тренер «Авангарда» Игорь Чугайнов считает закономерным вылет большинства клубов Премьер-лиги из Кубка России на ранних стадиях. Специалист отметил, что далеко не всем интересен этот турнир.

– Для ФНЛ текущий розыгрыш складывается фантастически: рекордные 14 клубов в 1/16, девять в 1/8, четверо в четвертьфинале. Это Премьер-лига села в лужу или так вырос уровень первого дивизиона?

– Здесь главенствующее, на мой взгляд, то, кто как расставляет для себя приоритеты. Те, кто в РФПЛ находится вверху, делают акцент на борьбу за чемпионство. Что им путевка через Кубок России в Лигу Европы, если они и так будут в еврокубках? Конечно, участие в Лиге чемпионов престижнее и прибыльнее. Поэтому в российском Кубке гранды выступают по принципу «получится – не получится». А те, кто в Премьер-лиге внизу, они по силам представителям ФНЛ, что подтверждают и переходные матчи. В них в последние годы паритет. Плюс борьба за выживание – тоже важный аспект, который надо брать в расчет. Ну, и еще один немаловажный фактор – то, что от ФНЛ в последнее время очень сильно отстала ПФЛ. Такого разрыва в уровне между первым и вторым дивизионами раньше не было.

– Хорошо, но как в вашу теорию укладывается домашнее фиаско «Рубина», которому сам бог велел сфокусироваться на Кубке, от «Крыльев Советов»?

– Это для меня неожиданность. И большая. Хотя, если бы все было запрограммировано, футбол был бы неинтересен.