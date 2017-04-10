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Чугайнов: «У «Ростова» синдром второго сезона»

10 апреля 2017, 08:07
5

Российский специалист Игорь Чугайнов уверен, что «Ростов» переживает так называемый синдром второго сезона. Напомним, что команда не может поразить ворота соперников уже пятую встречу подряд. В матче 22-го тура российской Премьер-лиги «Ростов» на выезде сыграл с «Локомотивом» со счетом 0:0.

«У «Ростова» синдром второго сезона. Из середнячка ты превращаешься в топовую команду чемпионата. В прошлом году ростовчане стали вице-чемпионами, здорово проявили себя в еврокубках, и теперь даже команды статуса «Локомотива» относятся к ним с повышенным вниманием и настроем. И оборону таких соперников вскрывать становится куда тяжелее.

Да и вся игра «Ростова» построена на контратаках, игре вторым номером. Соперники эту схему уже изучили и не позволяют «Ростову» играть в излюбленной манере, отсюда и различные проблемы.

Кроме того, на примере «Ростова» большое количество клубов чемпионата России стало играть в три центральных защитника, что осложняет жизнь еще заметнее», – считает Чугайнов.

«Ростов» после 22 туров занимает в турнирной таблице российской Премьер-лиги восьмое место.

Источник: Rusfootball.info
Россия. Премьер-лига Ростов Чугайнов Игорь
Комментарии (5)
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ПФК ЦСКА Моscow
1491802024
Ростов много сил на еврокубки потратил
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Очарованный странник
1491803358
Абсолютно прав футбольный эксперт. Но его уважение к своему прежнему клубу "Локомотиву" и к ростовской команде не дают ему быть более смелым в рассуждениях. Сможет ли "Ростов" предложить новые варианты игры? Сможет ли как ПСВ по ходу игры с "Ростовом"в игре использовать аж 4 модели. 4-4-2, 3-5-2, 3-4-3, 2-4-4?
Если бы не ныне трамвированные Гранат В. и Джанаев С., герои матча, и "сказочник"- судья, немецкий турок Дениз Айтекин (Оберсбах), который изрядно начудил уже в этом году, в матче "Барселона" - ПСЖ. Сможет ли Ростовский клуб использовать опыт игры с подобными командами? Либо матч первого круга со "Спартаком" был единичным случаем, когда в меньшинстве перестроились и играли лучше, чем в равных составах. Удачи и развитие "Ростову" и кубка "Локомотиву"
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FanatSerj
1491809714
Ну так если практически у всех команд РПЛ, за большое счастье это сыграть с Ростовом хотя бы в ничью, то конечно сложно будет выигрывать. А у Ростова изначально модель, вы нам уж точно хрен забьете, а у нас как получиться.
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zico2205
1491816015
Очень много факторов не в пользу Ростова....Ростов очень рано начал сезон и провел вдвое больше матчей,чем например Локо или Амкар...Усталость конечно сказывается...Да и тот психологический настрой ,какой был у Ростова в Еврокубках, поддерживать уже очень сложно....Ну и еще конечно фатальное невезение....Когда Азмун неединожды выходит один на один и мажет,когда Полоз не забивает в пустые ворота...Это уже расплата,за ту удачу,которая сопутствовала клубу в еврокубках...Надо просто переждать и перезагрузиться....
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vgarakh
1491825100
Наверное он прав
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