Чугайнов: «У «Ростова» синдром второго сезона»

Российский специалист Игорь Чугайнов уверен, что «Ростов» переживает так называемый синдром второго сезона. Напомним, что команда не может поразить ворота соперников уже пятую встречу подряд. В матче 22-го тура российской Премьер-лиги «Ростов» на выезде сыграл с «Локомотивом» со счетом 0:0.
«У «Ростова» синдром второго сезона. Из середнячка ты превращаешься в топовую команду чемпионата. В прошлом году ростовчане стали вице-чемпионами, здорово проявили себя в еврокубках, и теперь даже команды статуса «Локомотива» относятся к ним с повышенным вниманием и настроем. И оборону таких соперников вскрывать становится куда тяжелее.
Да и вся игра «Ростова» построена на контратаках, игре вторым номером. Соперники эту схему уже изучили и не позволяют «Ростову» играть в излюбленной манере, отсюда и различные проблемы.
Кроме того, на примере «Ростова» большое количество клубов чемпионата России стало играть в три центральных защитника, что осложняет жизнь еще заметнее», – считает Чугайнов.
«Ростов» после 22 туров занимает в турнирной таблице российской Премьер-лиги восьмое место.
Если бы не ныне трамвированные Гранат В. и Джанаев С., герои матча, и "сказочник"- судья, немецкий турок Дениз Айтекин (Оберсбах), который изрядно начудил уже в этом году, в матче "Барселона" - ПСЖ. Сможет ли Ростовский клуб использовать опыт игры с подобными командами? Либо матч первого круга со "Спартаком" был единичным случаем, когда в меньшинстве перестроились и играли лучше, чем в равных составах. Удачи и развитие "Ростову" и кубка "Локомотиву"