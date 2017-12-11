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    Чугайнов – болельщикам с файерами: «Как же задолбали!»

    Бывший защитник сборной России Игорь Чугайнов считает, что футболисты ЦСКА не смогли организовать хоть какие-то опасные моменты у ворот «Спартака» в прошедшем дерби. По его словам, армейцы атаковали слишком примитивно.

    Матч 20-го тура российской Премьер-лиги «Спартак» – ЦСКА завершился со счетом 3:0.

    – Три фактора, которые помогли «Спартаку» завершить дерби разгромом?

    – Во-первых, состав. У Карреры огромный выбор, а у Гончаренко обойма ограничена. О чем говорить, когда в таком матче одни на замену выпускают Зе Луиша и Пашалича, а другие – Кучаева и Макарова?!

    – Что во-вторых?

    – Быстрый гол позволил «Спартаку» играть в удобный для него футбол. Команда любит действовать на контратаках. Ну а в-третьих – ЦСКА за 90 минут ничего сложного для обороны соперника так и не предложил. Слабо отработали фланги. Марио Фернандес был не слишком активен, Набабкина впереди вообще не видели. Армейцы атаковали примитивно, упорно пытаясь пробиться через центр, где большая скученность. В такой ситуации Вернблуму проявить себя на позиции форварда гораздо труднее.

    – «Спартак» искупил вину за 0:7 в Англии?

    – Думаю, да. Не рассыпаться после чудовищного поражения, а, наоборот, собраться и спустя пару дней уверенно победить принципиального соперника, да еще с крупным счетом – дорогого стоит. Конечно, забыть 0:7 невозможно. Но и упрекать постоянно ребят тоже неправильно.

    – Сыграли лучше, чем в Ливерпуле?

    – Нельзя сравнивать. Потому что ЦСКА не напрягал «Спартак», не ставил перед ним в обороне неразрешимых задач. Когда там не тратишь много сил, их больше остается на атаку. С «Ливерпулем» такое бы точно не прокатило. Сейчас Промес рвал и метал, а в Англии в основном вхолостую бегал за мячом.

    – У «Спартака» еще есть шансы на золото?

    – Мне кажется, в этом сезоне выше второго места команда не поднимется. Дело не только в отрыве «Локомотива». Весной будет совсем другой футбол. Все-таки на тяжелых полях обороняться легче.

    – У ЦСКА хотя бы кого-то отметите?

    – Разве что Акинфеева. Сколько выручал! Если бы не Игорь, счет мог быть и крупнее. Головин с Дзагоевым старались, пытались придумать что-то нестандартное, но никакой остроты у ворот Селихова не создали. Отдельно хочу высказаться по поводу болельщиков и файеров. Как же задолбали! Пусть с друзьями в своей квартире жгут! Наверное, родные спасибо скажут. Люди приходят футбол смотреть. Вместо этого получают дымовуху, дышат гарью. Матч прерывается, футболисты выбиваются из ритма. Вот кому это надо?! Нельзя к стадиону относиться, как к свалке!

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    11.12.2017 07:56
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    Комментарии (13)
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    15112007
    1512973514
    Фаерщики мешают мне приводить на стадион своих детей.
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    Сибирь за Спартак
    1512973859
    Вообще это статья УК мелкое хулиганство. Я согласен, что болельщики - часть клуба, только болельщик файер жечь не будет, травить своих кумиров. Пора видеонаблюдением выявлять чудаков с запретом посещения стадиона. Пусть жжет в квартире на радость жене и детям.
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    Ruryu
    1512975047
    ******* и сажать,года на 2-3....
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    Smekaev
    1512975178
    Странно, что с ними никто не борется. Пару раз бы из брандспойтов полили бы поджигателей, соседи их, мокрые, им бы наваляли, и на этом бы тяга к фаерам поугасла бы, думаю. Или бы по камерам посмотрели, кто там зажигает, отловили после матча да каждому в жопу по петарде.
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    СШГЭС
    1512975790
    Порядок при желании можно навести за 2-3 игры. Они просто как неуловимый Джо из старого анекдота.
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    СОКОЛ САРАТОВ
    1512978950
    это не болелы а дебилы
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    Diesel133
    1512982146
    это непробиваемые люди.. кроме себя ни о ком не думают, даже о своем клубе, который платит штрафы за файера и матерные кричалки. Их никакие аргументы не е*ут!
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    OfaZavr
    1512985271
    согласен, достали уже эти поджигатели.
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    vladimir-7
    1512991746
    Нужно принять закон о файерах-поймали с файером на стадионе- на 1 год в зону Причем принять нужно срочно-к весне. В АПЛ не видно, чтобы жгли файеры, значит нашли способ борьбы с этим злом.
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    ologreds
    1694991755
    numo528821
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