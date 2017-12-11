Чугайнов – болельщикам с файерами: «Как же задолбали!»

Бывший защитник сборной России Игорь Чугайнов считает, что футболисты ЦСКА не смогли организовать хоть какие-то опасные моменты у ворот «Спартака» в прошедшем дерби. По его словам, армейцы атаковали слишком примитивно.

Матч 20-го тура российской Премьер-лиги «Спартак» – ЦСКА завершился со счетом 3:0.

– Три фактора, которые помогли «Спартаку» завершить дерби разгромом?

– Во-первых, состав. У Карреры огромный выбор, а у Гончаренко обойма ограничена. О чем говорить, когда в таком матче одни на замену выпускают Зе Луиша и Пашалича, а другие – Кучаева и Макарова?!

– Что во-вторых?

– Быстрый гол позволил «Спартаку» играть в удобный для него футбол. Команда любит действовать на контратаках. Ну а в-третьих – ЦСКА за 90 минут ничего сложного для обороны соперника так и не предложил. Слабо отработали фланги. Марио Фернандес был не слишком активен, Набабкина впереди вообще не видели. Армейцы атаковали примитивно, упорно пытаясь пробиться через центр, где большая скученность. В такой ситуации Вернблуму проявить себя на позиции форварда гораздо труднее.

– «Спартак» искупил вину за 0:7 в Англии?

– Думаю, да. Не рассыпаться после чудовищного поражения, а, наоборот, собраться и спустя пару дней уверенно победить принципиального соперника, да еще с крупным счетом – дорогого стоит. Конечно, забыть 0:7 невозможно. Но и упрекать постоянно ребят тоже неправильно.

– Сыграли лучше, чем в Ливерпуле?

– Нельзя сравнивать. Потому что ЦСКА не напрягал «Спартак», не ставил перед ним в обороне неразрешимых задач. Когда там не тратишь много сил, их больше остается на атаку. С «Ливерпулем» такое бы точно не прокатило. Сейчас Промес рвал и метал, а в Англии в основном вхолостую бегал за мячом.

– У «Спартака» еще есть шансы на золото?

– Мне кажется, в этом сезоне выше второго места команда не поднимется. Дело не только в отрыве «Локомотива». Весной будет совсем другой футбол. Все-таки на тяжелых полях обороняться легче.

– У ЦСКА хотя бы кого-то отметите?

– Разве что Акинфеева. Сколько выручал! Если бы не Игорь, счет мог быть и крупнее. Головин с Дзагоевым старались, пытались придумать что-то нестандартное, но никакой остроты у ворот Селихова не создали. Отдельно хочу высказаться по поводу болельщиков и файеров. Как же задолбали! Пусть с друзьями в своей квартире жгут! Наверное, родные спасибо скажут. Люди приходят футбол смотреть. Вместо этого получают дымовуху, дышат гарью. Матч прерывается, футболисты выбиваются из ритма. Вот кому это надо?! Нельзя к стадиону относиться, как к свалке!