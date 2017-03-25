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    Чугайнов советует вернуть Ловчева в сборную России

    Бывший футболист сборной России Игорь Чугайнов высказал мнение об игре защитников национальной команды в товарищеском матче против Кот-д'Ивуара (0:2). Чугайнов отметил, что подопечные Станислава Черчесова уступали своему сопернику в скорости.

    – Мы перестали готовить футболистов индивидуально, а действия в обороне подразумевают игру один в один – умение разворачиваться, бежать полубоком. А у нас все на авось – может, глядишь, мяч попадет в тебя.

    Еще обратите внимание на скоростные данные ивуарийцев и наших. О чем говорить, если человек не бежит? Тот же Кутепов. Вспоминаю матч с «Локомотивом», когда он не успел за тихоходом Шкулетичем и просто того срубил. Скорость – это природа, ее натренировать невозможно. А вообще все ожидаемо.

    – Может, поклониться в ноги Василию Березуцкому и вернуть его в сборную?

    – Скажу фразой Юрия Леонова из «Обыкновенного чуда»: «Господа придворные, молитесь!». А что еще остается? В футболе всякое бывает – может, где пронесет, повезет. Надежда на чудо. Березуцкий? Можно его вернуть и еще глубже покопаться. Можно даже к услугам Ловчева прибегнуть – он лучший игрок СССР 1972 года.

    Напомним, что 28 марта сборная России сыграет в товарищеском матче против Бельгии. Игра состоится в Сочи на стадионе «Фишт».

    Источник: «Матч ТВ»

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    25.03.2017 08:22
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 25 марта 2017, 11:44

      Игорь правильно сказал про подготовку и Кутепова. Инкубаторные игроки не спасут наш футбол,если их готовят с детства всякие Слуцкие.Тренерами в детских школах должны быть бывшие звёздные игроки.И платить им надо очень хорошо.Скажет кто-то: А где денег взять?Отвечаю: А у тех,кто на самолёте собачек в Европу на выставку возит!

      0
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      Рейтинг: +541

      vsolon 25 марта 2017, 09:31

      да Бескова надо воскресить и все будет нормально

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      Рейтинг: +13

      de_niro 25 марта 2017, 09:18

      Леонова звали Евгений. Какие-то Вы странные вместе с Чугайновым.

      3
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      Рейтинг: -101

      polyshuk23 25 марта 2017, 08:51

      Березуцкий такой же бревно ходячая.

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