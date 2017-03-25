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Чугайнов советует вернуть Ловчева в сборную России

25 марта 2017, 08:22
4

Бывший футболист сборной России Игорь Чугайнов высказал мнение об игре защитников национальной команды в товарищеском матче против Кот-д'Ивуара (0:2). Чугайнов отметил, что подопечные Станислава Черчесова уступали своему сопернику в скорости.

– Мы перестали готовить футболистов индивидуально, а действия в обороне подразумевают игру один в один – умение разворачиваться, бежать полубоком. А у нас все на авось – может, глядишь, мяч попадет в тебя.

Еще обратите внимание на скоростные данные ивуарийцев и наших. О чем говорить, если человек не бежит? Тот же Кутепов. Вспоминаю матч с «Локомотивом», когда он не успел за тихоходом Шкулетичем и просто того срубил. Скорость – это природа, ее натренировать невозможно. А вообще все ожидаемо.

– Может, поклониться в ноги Василию Березуцкому и вернуть его в сборную?

– Скажу фразой Юрия Леонова из «Обыкновенного чуда»: «Господа придворные, молитесь!». А что еще остается? В футболе всякое бывает – может, где пронесет, повезет. Надежда на чудо. Березуцкий? Можно его вернуть и еще глубже покопаться. Можно даже к услугам Ловчева прибегнуть – он лучший игрок СССР 1972 года.

Напомним, что 28 марта сборная России сыграет в товарищеском матче против Бельгии. Игра состоится в Сочи на стадионе «Фишт».

Источник: «Матч ТВ»
Россия Березуцкий Василий Чугайнов Игорь Ловчев Евгений
Комментарии (4)
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polyshuk23
1490421074
Березуцкий такой же бревно ходячая.
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de_niro
1490422714
Леонова звали Евгений. Какие-то Вы странные вместе с Чугайновым.
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vsolon
1490423467
да Бескова надо воскресить и все будет нормально
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yorgenbarenz
1490431442
Игорь правильно сказал про подготовку и Кутепова. Инкубаторные игроки не спасут наш футбол,если их готовят с детства всякие Слуцкие.Тренерами в детских школах должны быть бывшие звёздные игроки.И платить им надо очень хорошо.Скажет кто-то: А где денег взять?Отвечаю: А у тех,кто на самолёте собачек в Европу на выставку возит!
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