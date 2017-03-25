Чугайнов советует вернуть Ловчева в сборную России

Бывший футболист сборной России Игорь Чугайнов высказал мнение об игре защитников национальной команды в товарищеском матче против Кот-д'Ивуара (0:2). Чугайнов отметил, что подопечные Станислава Черчесова уступали своему сопернику в скорости.

– Мы перестали готовить футболистов индивидуально, а действия в обороне подразумевают игру один в один – умение разворачиваться, бежать полубоком. А у нас все на авось – может, глядишь, мяч попадет в тебя.

Еще обратите внимание на скоростные данные ивуарийцев и наших. О чем говорить, если человек не бежит? Тот же Кутепов. Вспоминаю матч с «Локомотивом», когда он не успел за тихоходом Шкулетичем и просто того срубил. Скорость – это природа, ее натренировать невозможно. А вообще все ожидаемо.

– Может, поклониться в ноги Василию Березуцкому и вернуть его в сборную?

– Скажу фразой Юрия Леонова из «Обыкновенного чуда»: «Господа придворные, молитесь!». А что еще остается? В футболе всякое бывает – может, где пронесет, повезет. Надежда на чудо. Березуцкий? Можно его вернуть и еще глубже покопаться. Можно даже к услугам Ловчева прибегнуть – он лучший игрок СССР 1972 года.

Напомним, что 28 марта сборная России сыграет в товарищеском матче против Бельгии. Игра состоится в Сочи на стадионе «Фишт».