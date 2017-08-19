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    Чугайнов: «Просто Глушаков теперь стал прежним»

    Бывший игрок сборной России Игорь Чугайнов затронул тему спада в игре у полузащитника «Спартака» Денниса Глушакова. По мнению ветерана, футболист в прошлом сезоне прыгнул выше своей головы.

    «Денис старается, по самоотдаче претензий к нему точно нет. Он вообще в любом матче выкладывается до конца. Но когда целый год выжимаешь из себя все и даже больше – спад неизбежен. К тому же из-за Кубка конфедераций парень остался без отпуска.

    Можно ли сказать, что в прошлом сезоне он прыгнул выше головы, а теперь стал прежним Глушаковым? Да. Таким, как в том чемпионате, я никогда его не видел. Надеюсь, скоро за спадом последует новый подъем, и Глушаков еще порадует нас яркими матчами и эффектными голами», – заявил Чугайнов.

    Полузащитник в нынешнем сезоне провел в чемпионате России шесть матчей, в которых результативными действиями не отличился.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    19.08.2017 07:20
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +183

      baslim10z 19 августа 2017, 11:35

      Бомбардир вы же официальные СМИ. Найдите нормального редактора. То -тся, -ться не знаете как писать, теперь Денис с двумя "н". Глушаков не Бергкамп к сожалению.

      -1
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      Рейтинг: +183

      baslim10z > baslim10z 22 августа 2017, 17:33

      Бомбардир минусует))))) А исправить не вариант?

      0
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      Рейтинг: +451

      frizom 19 августа 2017, 10:47

      В прошлом году Глушаков играл на кураже. Ему надо 1-2 матча хорошо отыграть, и забить разок. И он станет прежним.

      3
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      Рейтинг: +92

      yuran63 19 августа 2017, 09:47

      К сожалению Глушаков,только в прошлом году сыграл так ярко.Не думаю,что выйдет на прошлогодний уровень,скорее наоборот,т.к. возраст.

      0
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 19 августа 2017, 09:29

      Надо возвращаться на прежний уровень и чем быстрее тем лучше.

      3
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      Рейтинг: +14077

      shinnik > Диктор 19 августа 2017, 19:57

      Игорь,блин,Кириллов..))
      Клава с пунктуацией запала?))
      Опять..((

      0
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      Рейтинг: +5444

      Приус 19 августа 2017, 07:47

      Сегодня с Локомотивом надеюсь увидеть прежнего Глушакова и не только его.

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