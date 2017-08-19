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Чугайнов: «Просто Глушаков теперь стал прежним»

19 августа 2017, 07:20
7

Бывший игрок сборной России Игорь Чугайнов затронул тему спада в игре у полузащитника «Спартака» Денниса Глушакова. По мнению ветерана, футболист в прошлом сезоне прыгнул выше своей головы.

«Денис старается, по самоотдаче претензий к нему точно нет. Он вообще в любом матче выкладывается до конца. Но когда целый год выжимаешь из себя все и даже больше – спад неизбежен. К тому же из-за Кубка конфедераций парень остался без отпуска.

Можно ли сказать, что в прошлом сезоне он прыгнул выше головы, а теперь стал прежним Глушаковым? Да. Таким, как в том чемпионате, я никогда его не видел. Надеюсь, скоро за спадом последует новый подъем, и Глушаков еще порадует нас яркими матчами и эффектными голами», – заявил Чугайнов.

Полузащитник в нынешнем сезоне провел в чемпионате России шесть матчей, в которых результативными действиями не отличился.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Глушаков Денис Чугайнов Игорь
Комментарии (7)
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Приус
1503118024
Сегодня с Локомотивом надеюсь увидеть прежнего Глушакова и не только его.
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Диктор
1503124152
Надо возвращаться на прежний уровень и чем быстрее тем лучше.
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yuran63
1503125243
К сожалению Глушаков,только в прошлом году сыграл так ярко.Не думаю,что выйдет на прошлогодний уровень,скорее наоборот,т.к. возраст.
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frizom
1503128864
В прошлом году Глушаков играл на кураже. Ему надо 1-2 матча хорошо отыграть, и забить разок. И он станет прежним.
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baslim10z
1503131730
Бомбардир вы же официальные СМИ. Найдите нормального редактора. То -тся, -ться не знаете как писать, теперь Денис с двумя "н". Глушаков не Бергкамп к сожалению.
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