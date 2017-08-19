Чугайнов: «Просто Глушаков теперь стал прежним»

Бывший игрок сборной России Игорь Чугайнов затронул тему спада в игре у полузащитника «Спартака» Денниса Глушакова. По мнению ветерана, футболист в прошлом сезоне прыгнул выше своей головы.

«Денис старается, по самоотдаче претензий к нему точно нет. Он вообще в любом матче выкладывается до конца. Но когда целый год выжимаешь из себя все и даже больше – спад неизбежен. К тому же из-за Кубка конфедераций парень остался без отпуска.

Можно ли сказать, что в прошлом сезоне он прыгнул выше головы, а теперь стал прежним Глушаковым? Да. Таким, как в том чемпионате, я никогда его не видел. Надеюсь, скоро за спадом последует новый подъем, и Глушаков еще порадует нас яркими матчами и эффектными голами», – заявил Чугайнов.

Полузащитник в нынешнем сезоне провел в чемпионате России шесть матчей, в которых результативными действиями не отличился.