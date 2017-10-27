Чугайнов: «Авангард» – кубковая команда, а вот в ФНЛ дела пока плохи»

Старший тренер «Авангарда» Игорь Чугайнов после кубковой победы над «Тамбовом» отметил характер своей команды, который проявляется в этом турнире. По его словам, этого не хватает в первенстве ФНЛ, где команде предстоит побороться за более высокие места.

Матч 1/8 финала Кубка России «Тамбов» – «Авангард» закончился со счетом 0:2. В следующем раунде Курску предстоит встретиться с «Амкаром».

– Обыграв «Тамбов», «Авангард» дважды за месяц с небольшим обновил свой исторический результат в Кубке.

– История пишется людьми. В спорте нет ничего постоянного, но данном этапе, наверное, можно сказать, что «Авангард» – кубковая команда. Где-то повезло, но везет, как известно, тому, кто везет. У нашей победы в Тамбове, а я считаю ее заслуженной, есть логическое объяснение. Мы допустили меньше ошибок, чем «Тамбов». Да, у «Авангарда» не было обилия моментов, однако в атаке мы сработали качественнее хозяев. Особенно показателен второй гол, когда Федчук усадил защитника и переиграл вратаря. Он все окончательно решил. Успех ценнее тем, что «Тамбов» – крепкая, хорошо укомплектованная команда. Знаю оттуда много ребят, с некоторыми работал. Посмотрите, у них на замены выходят Рыжков и Трусевич. Дутов вообще не был задействован. А еще ведь травмирован Дорожкин, выступавший у меня в «Торпедо».

– Для вас с Хасанби Биджиевым, что на первом плане – выступление в ФНЛ или Кубок? Главный тренер «Динамо» из Петербурга Александр Точилин, например, не скрывал, что для него в микроцикле был важнее второй турнир, поэтому на календарный поединок в Калининград он не повез группу игроков.

– На сегодняшний момент важнее первенство, поскольку Кубок уже прошел (улыбается). Но вообще руководство клуба очень хотело, чтобы мы вышли в четвертьфинал. Это, как вы уже сами сказали, исторический факт для курского футбола.

– Премиальный фонд в первенстве и Кубке у «Авангарда» разнится?

– Для чемпионата есть положение о премировании. В Кубке так далеко просчитать невозможно – просто за несколько дней до матча объявляют конкретную сумму вознаграждения.

– В воскресенье у вас снова черноземное дерби в Тамбове…

– Календарный матч для нас будет в десять раз сложнее. Вы же представляете, что это – вылететь дома из Кубка, тем более «Тамбов» в 2017 году на своем поле не уступал. У них будет запредельный настрой. А нам главное – не посчитать, что мы уже все сделали. В ФНЛ у нас плохие дела: нужно подниматься в таблице. Чем быстрее ребята выбросят из головы мысли о кубковом успехе, тем лучше.

– В четвертьфинале вам играть с «Амкаром». Проходимый оппонент?

– Мы хотели, чтобы выиграл «Ростов». Почему? Потому что тогда хозяина поля определял бы жребий. А с «Амкаром» играть в Перми. Проходимый ли соперник? Практика показывает, что любой проходимый. Даже «Зенит» в Санкт-Петербурге. После этого уже ничего не может удивить.