Чугайнов делает ставку на крепкую оборону сборной России и контратаки

Известный российский специалист Игорь Чугайнов считает, что сборная России пока не может диктовать свои условия в матчах с серьезными соперниками. Поэтому стоит изначально выстроить крепкую оборону, и отталкиваться от этого.

«Матч с бельгийцами показал, что наш основной, а, может, и единственный козырь в атаке – это быстрые выпады после отбора мяча, когда соперник еще не успел перестроиться. Плюс, конечно же, стандартные положения. Все три гола бельгийцам мы так и забили. Строить же комбинационный футбол первым номером нам против сильных оппонентов пока тяжело.

Не нужно переоценивать собственные возможности. Подчеркиваю: когда соперник действует в полную силу, мы не можем диктовать свои условия и проводить позиционные атаки. Не нужно ждать и требовать, что наша сборная будет постоянно контролировать мяч, создавать моменты за счет контроля на чужой половине.

Давайте будем реалистами. Важен результат, а добиться его мы можем лишь в случае, если выстроим оборону, которая не будет делать таких ляпов, как в двух последних матчах, и, отталкиваясь от печки, проводить быстрые выпады и искать счастье при «стандартах», считает Чугайнов.

Товарищеский матч Россия – Бельгия прошел в Сочи на обновленном стадионе «Фишт». Счет этой встречи – 3:3.